В Севастополе ввели продажу топлива исключительно по талонам

«С 7 утра на АЗС ТЭС сегодня велась продажа топлива. За несколько часов был разобран весь сформированный лимит на день. Поэтому сегодня в Севастополе продажа бензина марок АИ-92, АИ-95 будет производиться только по талонам. Это временная мера, необходимая для того, чтобы мы могли восполнить запасы топлива на АЗС», — написал он в своем канале МАКС.
По словам губернатора, он прекрасно понимает, что ситуация с перебоями в поставках топлива многих тревожит. Власти совместно с профильными федеральными министерствами круглосуточно работают над разрешением этой временной проблемы, заверил он, напомнив, что трудности связаны с необходимостью усиления мер безопасности и оптимизации логистики, по которым топливо привозят в регион.
«Я не могу рассказывать всего, что мы делаем сейчас, чтобы не информировать врага и тем самым не срывать наши планы», — добавил губернатор.
Объемы поставок будут наращиваться. Все экстренные и жизнеобеспечивающие службы города обеспечены топливом и работают в штатном режиме, обозначил он.
При этом временное ограничение в 20 литров продолжает действовать, также вводят ограничение на продажу в канистры. Это позволит обеспечить топливом как можно больше жителей, заявил Развожаев, призвав население не паниковать, но отложить несущественные поездки.
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов также сообщал, что на территории Республики Крым с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 будет производиться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам — без ограничений по объему.
Актуальные адреса АЗС, на которых топливо имеется в наличии, опубликованы на сайте Министерства топлива и энергетики РК. Данные о планируемом наличии топлива на АЗС на последующие сутки размещаются ежедневно до 21:00.