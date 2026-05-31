Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Севастополе ввели продажу топлива исключительно по талонам

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая — РИА Новости Крым. В Севастополе продать бензин марок АИ-92, АИ-95 будут исключительно по талонам 31 мая. О соответствующем решении в воскресенье сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: Reuters

«С 7 утра на АЗС ТЭС сегодня велась продажа топлива. За несколько часов был разобран весь сформированный лимит на день. Поэтому сегодня в Севастополе продажа бензина марок АИ-92, АИ-95 будет производиться только по талонам. Это временная мера, необходимая для того, чтобы мы могли восполнить запасы топлива на АЗС», — написал он в своем канале МАКС.

По словам губернатора, он прекрасно понимает, что ситуация с перебоями в поставках топлива многих тревожит. Власти совместно с профильными федеральными министерствами круглосуточно работают над разрешением этой временной проблемы, заверил он, напомнив, что трудности связаны с необходимостью усиления мер безопасности и оптимизации логистики, по которым топливо привозят в регион.

«Я не могу рассказывать всего, что мы делаем сейчас, чтобы не информировать врага и тем самым не срывать наши планы», — добавил губернатор.

Объемы поставок будут наращиваться. Все экстренные и жизнеобеспечивающие службы города обеспечены топливом и работают в штатном режиме, обозначил он.

При этом временное ограничение в 20 литров продолжает действовать, также вводят ограничение на продажу в канистры. Это позволит обеспечить топливом как можно больше жителей, заявил Развожаев, призвав население не паниковать, но отложить несущественные поездки.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов также сообщал, что на территории Республики Крым с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 будет производиться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам — без ограничений по объему.

Актуальные адреса АЗС, на которых топливо имеется в наличии, опубликованы на сайте Министерства топлива и энергетики РК. Данные о планируемом наличии топлива на АЗС на последующие сутки размещаются ежедневно до 21:00.

Кроме того, о наличии топлива на АЗС можно узнать в реальном времени по ссылкам: АТАН, ТЭС.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше