Енисейское пароходство и Мурманский транспортный филиал единой командой выступили на конкурсе профмастерства

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Во Владивостоке завершился конкурс профессионального мастерства для специалистов судоходных компаний «Море зовет-2026». «Норникель» представила единая команда Енисейского речного пароходства и Мурманского транспортного филиала.
Профессиональный конкурс для моряков и речников провели в третий раз. В этом году он собрал на своих площадках около сотни участников из 13 российских судоходных компаний. Специалисты из числа плавсостава соревновались за призовые места в шести компетенциях: матрос, вахтенный помощник, вахтенный механик, электромеханик, моторист и повар.
От единой команды «Норникеля» призовые места заняли два профессионала из Мурманского транспортного филиала: бронзу в номинации «Лучший повар» занял Антон Кувалдин, а серебро среди матросов завоевал Михаил Зиновьев.
Енисейское речное пароходство представляли пять сотрудников в компетенциях: судовой повар, моторист-рулевой, старший помощник капитана-первый помощник механика.
На состязаниях по готовке выступала Галина Клюева — повар теплохода «Чайка». Ранее она заняла первое место среди судовых поваров компании.
«На конкурсе мы готовили два блюда — уху из нерки и трески и пирог из минтая, нужно было сделать по две порции. Сами задания несложные, но были определенные требования по температуре готового блюда и по весу порций. Были сложности с оборудованием, всё-таки каждый повар привыкает к своему месту и инструментам. Эмоции зашкаливают от конкурса. Для меня это очень важное событие. Я рада, что сюда поехала — это большой опыт, познакомилась с разными поварами и экспертами. За меня переживали и коллеги, и близкие», — рассказала Галина Клюева.
Также на конкурсе в качестве эксперта выступил главный менеджер управления по персоналу и социальной политике «Норникель-ЕРП» Павел Курбатов.
«У нас была команда экспертов по номинации “Лучший вахтенный механик”. Мы следили за честным выполнением заданий — чтобы никто не подглядывал в телефоны, не переговаривался с другими конкурсантами. Задания выполнялись на тренажерах, и их могли выполнить только те, кто владеет соответствующими знаниями и навыками. Плюс важно было сохранять хладнокровие, так как в числе заданий были и критические ситуации. Например, действия при возгорании в машинном отделении и восстановление электроснабжения на танкере, на котором отключаются все системы. Задания действительно сложные. В этом году наши речники не выступали в этой компетенции, но, если подготовиться, потренироваться заранее на соответствующем тренажере, то мы можем составить конкуренцию специалистам из других компаний», — рассказал эксперт.
По итогам конкурса на церемонии награждения победителям и призерам вручили ценные призы, дипломы и медали, а всем участникам — памятные медали и подарки.
Отметим, одним из учредителей конкурса «Море зовёт» является компания «Норникель», которая входит в оргкомитет этих профессиональных соревнований. Конкурс проводится под эгидой Российской палаты судоходства при поддержке Министерства транспорта РФ, Росморречфлота и правительства Приморского края.