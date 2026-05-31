Миллион пассажиров: аким Астаны озвучил первые итоги работы LRT

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram озвучил первые итоги работы LRT — за две недели пассажиропоток достиг 1 млн пассажиров, передает NUR.KZ.

Источник: instagram.com/jenis_qasymbek

По словам главы города, с момента запуска LRT за две недели пассажиропоток достиг 1 млн пассажиров. Ежедневный поток составляет порядка 65−75 тыс. человек. Аким подчеркнул, что показатели свидетельствует о востребованности нового вида городского рельсового транспорта среди жителей и гостей столицы.

«Выражаю благодарность всем пассажирам за активное использование LRT, доверие к новой транспортной системе и ответственное отношение к инфраструктуре», — обратился Касымбек к астанчанам и гостям города.

По его словам, власти приступили к реализации второй очереди LRT в направлении Косшы.

Напомним, 16 мая Касым-Жомарт Токаев дал официальный старт работе LRT в Астане. Также сообщалось, что Токаев стал первым пассажиром после официального запуска LRT в Астане. Он проехал на поезде ряд станций. Еще в пресс-службе президента Казахстана сообщили, что в Астане хотят построить еще одну линию LRT, которая будет включать в себя 20 станций.

Накануне министерство транспорта РК вынесло на публичное обсуждение проект инструкции, с принятием которой планируют повысить безопасность пассажиров в LRT.