В Прикамье ввели новые правила обращения со строительными отходами

Новые правила обращения со строительными отходами вводят в Пермском крае с 1 сентября. Информация об этом появилась на сайте министерства природы и природных ресурсов региона.
Как рассказал корреспонденту сайта perm.aif.ru заместитель председателя комиссии Общественной палаты по экологии и руководителя Российского экологического общества в Пермском крае Вячеслав Марков, нововведения коснутся юридических лиц и помогут улучшить экологическую ситуацию.
«Свалок большое количество, огромнейшее. Мы получаем по десять-двадцать обращений в месяц, что заваливают строительным мусором речки, заваливают луга, пустоши. Изменения должны исключить нелегальные свалки так как маршруты транспорта с грунтом и строительными отходами фиксируются в реальном времени, что делает невозможным вывоз мусора в места для этого непредназначенные», — отметил Вячеслав Марков.
Новые правила будут распространяться на отходы строительства, реконструкции, капремонта, сноса объектов капитального строительства, благоустройства территорий региона. По словам Вячеслава Маркова, будет введена регистрация участников рынка приёма строительных отходов в региональной информационной системе.
«Система будет вестись через площадку электронных торгов, это позволит систематизировать рынок и избавиться от непорядочных подрядчиков. Утилизацией будут заниматься только компании, имеющие лицензию на осуществление деятельности, ввоз, утилизацию отходов, переработку. Также должны вестись данные по отходам, к какому классу относятся, проводиться анализы. Сейчас в данной сфере утилизация происходит без контроля. Внедрение электронных талонов на вывоз и утилизацию сделают систему прозрачной. В данный момент мы наблюдаем подделку актов выполненных работ, выдаваемых организациями, которые не имеют места для утилизации, лицензии и права заниматься данным видом деятельности. Система должна учитывать каждый килограмм вывезенного со строительного объекта отхода, с чётким и понятным маршрутом и местом утилизации или переработки», — добавил собеседник.
Отметим, что Пермский края стал третьим регионом после Московской и Ленинградской областей, где вводят такой контроль.