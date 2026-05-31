В Ленобласти строят 18 спортивных объектов

В Ленобласти на данный момент строят 18 спортивных объектов. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко.
В Гатчине, Лодейном Поле, Агалатово и Шлиссельбурге возводят спорткомплексы. В Луге, Киришах и Подпорожье — стадионы. В Новой Ладоге создаётся футбольное поле, в Гатчине — ледовая арена, а в Коммунаре — спортшкола.
Кроме того, проектируются региональный спортцентр в Рощино, волейбольный зал в Сосновом Бору, центр ракеточного спорта в Гатчине и ледовые арены в Сосновом Бору и Сертолово.
Также регион помогает строить в Павлово, Буграх и Новоселье частные спортивные центры.
«Уверенно идём к федеральной цели: к 2030 году 70% жителей должны регулярно заниматься спортом. Сейчас держим планку 60,9%», — сказал Дрозденко.
