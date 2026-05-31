Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленобласти строят 18 спортивных объектов

К 2030 году долю жителей, занимающихся спортом, намерены довести до 70%.

Источник: Telegram-канал губернатора Ленобласти Александра Дрозденко

В Ленобласти на данный момент строят 18 спортивных объектов. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко.

В Гатчине, Лодейном Поле, Агалатово и Шлиссельбурге возводят спорткомплексы. В Луге, Киришах и Подпорожье — стадионы. В Новой Ладоге создаётся футбольное поле, в Гатчине — ледовая арена, а в Коммунаре — спортшкола.

Кроме того, проектируются региональный спортцентр в Рощино, волейбольный зал в Сосновом Бору, центр ракеточного спорта в Гатчине и ледовые арены в Сосновом Бору и Сертолово.

Также регион помогает строить в Павлово, Буграх и Новоселье частные спортивные центры.

«Уверенно идём к федеральной цели: к 2030 году 70% жителей должны регулярно заниматься спортом. Сейчас держим планку 60,9%», — сказал Дрозденко.

Как писали Spbvedomosti.ru, ранее в Петербурге открыли крупный многофункциональный спортивный комплекс. Он находится в центре города на Набережной канала Грибоедова, 51, в бывшем здании Пробирной палаты и Пробирного училища.

Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
Читать дальше