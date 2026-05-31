В Орловском районе отремонтируют аварийный путепровод

В дорожном фонде Ростовской области зарезервировали деньги на капремонт путепровода в посёлке Орловском. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь по итогам поездки в район.
Сооружение соединяет две части населённого пункта, разделённые железной дорогой, но из-за аварийного состояния жителям приходится объезжать его — крюк составляет 15 км.
Также в бюджете на следующий год предусмотрели средства на ремонт улицы Ленина: обновят и проезжую часть, и тротуары.
Ранее сообщалось, что в Ростове присоединение новых трамвайных путей обойдется в 8,2 млрд рублей.
Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.Читать дальше