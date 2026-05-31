17-километровая пробка сковала движение на М-4 «Дон» в Ростовской области

Об этом стало известно благодаря данным картографических сервисов.

Днём 31 мая на трассе М-4 «Дон» в Красносулинском районе образовалась серьёзная пробка. Затор протяжённостью 17 км сковал движение в сторону юга, следует из данных картографического сервиса.

Причинами стали два происшествия: поломка большегруза на 977-м километре и ещё одна авария, обстоятельства которой выясняются. По данным Госавтоинспекции Ростовской области, именно сломавшаяся фура спровоцировала многокилометровый затор.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и использовать варианты объезда: съезд на 960-м км в сторону Зверево, далее через Гуково и Красный Сулин к развязке на 984-м км; альтернативный путь через Новошахтинск с выездом на трассу на 1000-м километре.