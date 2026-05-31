Как майские дожди повлияли на виноград и будущее вино в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая — РИА Новости Крым. В этом году в Крыму весенние холода и чрезмерное количество осадков стали причиной для тревог не только жителей и гостей полуострова, но и аграриев. О влиянии таких погодных условий на виноградники и будущее вино, в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал владелец собственного винного хозяйства в Севастополе Андрюс Юцис.

Источник: РИА "Новости"

«Для тех, кто высаживал (виноград — ред.) по весне, ранней или поздней, это скажется очень хорошо с точки зрения приживаемости саженцев, потому что обычно всегда май засушливый и влаги достаточно мало в Севастополе и в Крыму. Поэтому, в принципе для нас дождь — это очень хорошо», — отметил он.

По словам специалиста, противоположная ситуация по осадкам сейчас в Тульской, Воронежской областях, где постоянно льет. Это негативно сказывается на культуре.

«Гидростресс там присутствует. В Крыму же чаще всего — дефицит влаги, но этот год начался хорошо, стабильно», — добавил спикер.

По его словам, в прошлом году ситуация в мае была более угрожающая для виноградников.

«Страшно было в прошлом году. Запоздалые заморозки побили огромное количество виноградных почек. В мае они только раскрылись, когда было тепло, и ночью резко спустился холод. 30% по некоторым хозяйствам урожая погибло», — обратил внимание он.

В этом году, по оценке эксперта урожай обещает быть более стабильным и его будет больше.

«В этом сезоне более-менее стабильно и хорошо для запуска вегетационного периода, планомерного запуска созревания ягоды. Если плюс-минус так же и продолжится, все будет хорошо», — заверил владелец винодельческого хозяйства.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
