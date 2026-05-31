Как майские дожди повлияли на виноград и будущее вино в Крыму

«Для тех, кто высаживал (виноград — ред.) по весне, ранней или поздней, это скажется очень хорошо с точки зрения приживаемости саженцев, потому что обычно всегда май засушливый и влаги достаточно мало в Севастополе и в Крыму. Поэтому, в принципе для нас дождь — это очень хорошо», — отметил он.
По словам специалиста, противоположная ситуация по осадкам сейчас в Тульской, Воронежской областях, где постоянно льет. Это негативно сказывается на культуре.
«Гидростресс там присутствует. В Крыму же чаще всего — дефицит влаги, но этот год начался хорошо, стабильно», — добавил спикер.
По его словам, в прошлом году ситуация в мае была более угрожающая для виноградников.
«Страшно было в прошлом году. Запоздалые заморозки побили огромное количество виноградных почек. В мае они только раскрылись, когда было тепло, и ночью резко спустился холод. 30% по некоторым хозяйствам урожая погибло», — обратил внимание он.
В этом году, по оценке эксперта урожай обещает быть более стабильным и его будет больше.
«В этом сезоне более-менее стабильно и хорошо для запуска вегетационного периода, планомерного запуска созревания ягоды. Если плюс-минус так же и продолжится, все будет хорошо», — заверил владелец винодельческого хозяйства.