Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовская область перестраивает подходы к развитию АПК — ставка на диверсификацию, инновации и рыночные механизмы

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь выступил на итоговом заседании коллегии Минсельхоза РФ, которое состоялось 29 мая.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь выступил на итоговом заседании коллегии Минсельхоза РФ, которое состоялось 29 мая.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, руководители субъектов, представители обеих палат Федерального Собрания, федеральных органов власти, отраслевых и общественных организаций, научного сообщества и бизнеса.

Как отметила глава федерального Минсельхоза Оксана Лут, Ростовская область вошла в число лидеров по производству зерна, хотя сезон для донских аграриев был крайне непростым: работу осложнила засуха. Тем не менее область сохранила свои позиции в первой десятке регионов по производству зерна.

Губернатор Юрий Слюсарь рассказал о новых подходах в развитии донского АПК.

«Главные выводы, которые мы сделали: необходимо заниматься диверсификацией отрасли. Просто выращивать зерно на продажу, рассчитывая на хороший урожай, — это стратегия, которая не обеспечит устойчивости. Мы нацелены на переработку, продукцию с высокой добавленной стоимостью. Результаты уже есть», — сказал Юрий Слюсарь.

Наряду с выращиванием зерна успешно развиваются такие направления, как животноводство, аквакультура, садоводство. В молочном животноводстве продуктивность в сельхозорганизациях выросла на 15% — до 9000 кг молока на голову в год. Объём производства ценных пород рыбы (осётр, форель) составил порядка 2 тысяч тонн. Реализуется первый в России проект по выращиванию черешни с управлением рисками.

Для технологического суверенитета внедряются инновации: созданы лаборатории трансплантации эмбрионов в овцеводстве и скотоводстве, разработаны корма с пробиотиками для осетровых и технология искусственного чернозёма. В гидромелиорации введено 750 га новых орошаемых участков.

Племенное поголовье калмыцкой породы КРС в ООО «Солнечное» насчитывает почти 4 тысячи голов. В овцеводстве реализуется проект увеличения маточного поголовья до 54 тысяч голов и производства баранины до 5 тысяч тонн в год. Развитием коневодства занимается шесть племенных предприятий.

Предприятия АПК переориентируются на глубокую переработку, в том числе и продукции, которая идет на экспорт. По итогам года наметился рост экспорта мяса птицы, сыров, творога, муки.

Как подчеркнул губернатор, в этом году экспорт АПК в среднем вырос на 14,5%, при этом экспорт зерновых — на 37%. Также положительная динамика в экспорте колбасных и кондитерских изделий, продукции глубокой переработки.

Создаются условия для развития разных отраслей АПК: от поддержки коневодства через спасение крупнейшего испытательного полигона до финансовых мер в виде льготного кредитования, грантов, страхования посевов.

Главное на селе — кадры, подчеркнул глава региона. Особое внимание уделяется участникам СВО, которые возвращаются к мирной жизни: для них созданы условия через программу «Агромотиватор». При поддержке Россельхозбанка бойцы прошли обучение в «Школе фермера», им выделяют земельные участки под организацию бизнеса.

Благодаря федеральному проекту «Кадры для АПК» ведется системная работа с молодежью. В 2025 году открыт 31 агрокласс для 580 детей, в 2026 году запланирована модернизация ещё 20.

Ростовская область участвовала в проекте Минсельхоза РФ «Город профессий АПК “Я в Агро”. Донские школьники узнали, что современное сельское хозяйство — это роботы, автоматизация, инновации, биоинженерия, селекция и управление рисками. Технолог и биоинженер в АПК — профессии будущего, особенно важные для Ростовской области.

Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше