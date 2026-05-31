Ростовская область перестраивает подходы к развитию АПК — ставка на диверсификацию, инновации и рыночные механизмы

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь выступил на итоговом заседании коллегии Минсельхоза РФ, которое состоялось 29 мая.
В мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, руководители субъектов, представители обеих палат Федерального Собрания, федеральных органов власти, отраслевых и общественных организаций, научного сообщества и бизнеса.
Как отметила глава федерального Минсельхоза Оксана Лут, Ростовская область вошла в число лидеров по производству зерна, хотя сезон для донских аграриев был крайне непростым: работу осложнила засуха. Тем не менее область сохранила свои позиции в первой десятке регионов по производству зерна.
Губернатор Юрий Слюсарь рассказал о новых подходах в развитии донского АПК.
«Главные выводы, которые мы сделали: необходимо заниматься диверсификацией отрасли. Просто выращивать зерно на продажу, рассчитывая на хороший урожай, — это стратегия, которая не обеспечит устойчивости. Мы нацелены на переработку, продукцию с высокой добавленной стоимостью. Результаты уже есть», — сказал Юрий Слюсарь.
Наряду с выращиванием зерна успешно развиваются такие направления, как животноводство, аквакультура, садоводство. В молочном животноводстве продуктивность в сельхозорганизациях выросла на 15% — до 9000 кг молока на голову в год. Объём производства ценных пород рыбы (осётр, форель) составил порядка 2 тысяч тонн. Реализуется первый в России проект по выращиванию черешни с управлением рисками.
Для технологического суверенитета внедряются инновации: созданы лаборатории трансплантации эмбрионов в овцеводстве и скотоводстве, разработаны корма с пробиотиками для осетровых и технология искусственного чернозёма. В гидромелиорации введено 750 га новых орошаемых участков.
Племенное поголовье калмыцкой породы КРС в ООО «Солнечное» насчитывает почти 4 тысячи голов. В овцеводстве реализуется проект увеличения маточного поголовья до 54 тысяч голов и производства баранины до 5 тысяч тонн в год. Развитием коневодства занимается шесть племенных предприятий.
Предприятия АПК переориентируются на глубокую переработку, в том числе и продукции, которая идет на экспорт. По итогам года наметился рост экспорта мяса птицы, сыров, творога, муки.
Как подчеркнул губернатор, в этом году экспорт АПК в среднем вырос на 14,5%, при этом экспорт зерновых — на 37%. Также положительная динамика в экспорте колбасных и кондитерских изделий, продукции глубокой переработки.
Создаются условия для развития разных отраслей АПК: от поддержки коневодства через спасение крупнейшего испытательного полигона до финансовых мер в виде льготного кредитования, грантов, страхования посевов.
Главное на селе — кадры, подчеркнул глава региона. Особое внимание уделяется участникам СВО, которые возвращаются к мирной жизни: для них созданы условия через программу «Агромотиватор». При поддержке Россельхозбанка бойцы прошли обучение в «Школе фермера», им выделяют земельные участки под организацию бизнеса.
Благодаря федеральному проекту «Кадры для АПК» ведется системная работа с молодежью. В 2025 году открыт 31 агрокласс для 580 детей, в 2026 году запланирована модернизация ещё 20.
Ростовская область участвовала в проекте Минсельхоза РФ «Город профессий АПК “Я в Агро”. Донские школьники узнали, что современное сельское хозяйство — это роботы, автоматизация, инновации, биоинженерия, селекция и управление рисками. Технолог и биоинженер в АПК — профессии будущего, особенно важные для Ростовской области.
