Дом на Батумской в Нижнем Новгороде изымут для муниципальных нужд

Аварийная двухэтажка в Приокском районе подлежит сносу.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Нижнего Новгорода приняла решение об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме № 8 литера А на улице Батумской в Приокском районе. Соответствующее постановление размещено на сайте мэрии города.

Еще в 2017 году здание было признано аварийным и подлежащим сносу. Позднее это решение подтвердил суд. Теперь муниципалитету предстоит провести процедуру изъятия недвижимости для муниципальных нужд. Для этого будет организована независимая оценка рыночной стоимости квартир и возможных убытков собственников. После подготовки отчетов владельцам направят проекты соглашений о выкупе имущества.

Согласно документу, администрация Приокского района должна уведомить правообладателей недвижимости о принятом решении и провести все необходимые процедуры по оформлению соглашений.

После завершения выплат и регистрации прав собственности квартиры и земельный участок перейдут в муниципальную собственность.