CNBC: экспорт нефти через Ормузский пролив может не вернуться к довоенному уровню

После войны в Иране движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив может никогда не вернуться к довоенному уровню, сообщает CNBC, ссылаясь на мнение экспертов. Западные судовладельцы будут избегать этого маршрута, опасаясь возобновления боевых действий и последствий сотрудничества с Ираном.

По прогнозам, трафик достигнет лишь 60−70% от довоенного уровня. Китайские суда смогут ходить свободно, а для западных потребуются отдельные соглашения с Ираном.

«Передвижение нефтяных танкеров через Ормузский пролив до войны, возможно, стало пиком транзита», — отмечает Хелима Крофт, глава отдела глобальной товарной стратегии RBC Capital Markets. По ее мнению, любое завершение конфликта, при котором Иран сохранит оперативный контроль над проливом, приведет к значительно более низким объемам перевозок.

«Это не вызовет рецессию в том смысле, в каком могли бы предполагать некоторые из апокалиптических сценариев, но и не позволит достичь довоенного восстановления», — цитирует CNBC Ричарда Мида, главного редактора одного из старейших отраслевых журналов судоходной индустрии Lloyd’s List. Господин Мид подчеркнул, что в данном случае доступ определяется политической составляющей, а не свободой судоходства.

