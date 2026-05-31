Отключения света в июне затронут более 100 тыс. домов в Воронежской области

В июне в Воронежской области будут проходить плановые отключения электричества, которые затронут более 100 тысяч домов. Об этом сообщили на сайте регионального филиала «ТНС Энерго».
Отключения начнутся с понедельника, 1 июня. Они будут проводиться преимущественно в дневные часы — с 8:00 до 18:00. В указанное время энергетики займутся техническим обслуживанием трансформаторных подстанций, обрезкой деревьев, ремонтом оборудования, расчисткой трасс и другими видами работ по обслуживанию сетей.
С отключениями электричества столкнутся жители Борисоглебского городского округа, а также Аннинского, Бобровского, Богучарского, Бутурлиновского, Верхнемамонского, Верхнехавского, Воробьёвского, Грибановского, Калачеевского, Каменского, Кантемировского, Каширского, Лискинского, Нижнедевицкого, Новохопёрского, Ольховатского, Острогожского, Панинского, Петропавловского, Рамонского, Репьёвского, Россошанского, Семилукского, Таловского, Хохольского и Эртильского районов.
Ознакомиться с подробным графиком отключений с указанием населённых пунктов можно в документе по ссылке.