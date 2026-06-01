Доцент Щербаченко: для финансовой стабильности нужно планировать бюджет на год

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко дал советы, которые добавят жизни финансовой стабильности.
Прежде всего, нужно ввести привычку планировать свой бюджет, лучше всего делать это на год вперед. Это способствует повышению финансовой стабильности. Откладывать средства следует сразу после получения дохода, так они будут сохранены от соблазна необоснованных трат.
В план нужно внести свои финансовые цели на год и на полгода. Это поможет четко понимать, на что вы хотите накопить. Следующий шаг — рассчитать сумму и срок, который потребуется для сбора всей суммы.
Необходимо рассчитать, какую часть дохода можно безболезненно отложить, при этом сохраняя свои обязательства по постоянным платежам.
Щербаченко советует начинать с 5% от дохода, постепенно увеличивая эту долю до 10% и 15%, чтобы сделать процесс накопления более комфортным, пишет NEWS.ru.
Кроме того, доцент акцентировал внимание на важности планирования крупных трат. Он предложил заранее распределять нагрузку на бюджет, составляя список предстоящих покупок, таких как ремонт, отпуск или техника, с указанием дат. Это поможет избежать неожиданных финансовых нагрузок.
Хорошей привычкой станет регулярный анализ расходов, например, раз в неделю или месяц. Это позволит вовремя замечать рост трат в определенных категориях и корректировать бюджет. Если по каким-то категориям происходит необоснованное увеличение трат, то можно перенаправить финансовые потоки или изменить некоторые привычки.