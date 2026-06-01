ГОСТ на метод определения абразивности зубных паст вступил в силу

Стандарт устанавливает метод ее определения с помощью роторной машины трения и бесконтактной оптической 3D-профилометрии.

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Национальный стандарт по абразивности зубных паст вступил в силу в России с 1 июня.

ГОСТ устанавливает метод определения абразивной способности зубных паст с помощью роторной машины трения и бесконтактной оптической 3D-профилометрии, говорится в тексте стандарта.

В Минпромторге РФ ранее сообщали, что это новый, запатентованный метод измерения абразивности, не имеющий аналогов.

Как отмечали в министерстве, абразивность зубной пасты — это один из ключевых показателей, влияющих на качество продукции и ее безопасность для эмали. Раньше ориентиром служил международный индекс RDA, но такой метод имеет недостатки, а именно использование радиоактивных материалов, высокая погрешность измерений и доступность лишь в одной зарубежной лаборатории. А российская методика позволяет получать высокоточные результаты без применения радиоактивных веществ, говорили в министерстве.