ГОСТ на метод определения абразивности зубных паст вступил в силу

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Национальный стандарт по абразивности зубных паст вступил в силу в России с 1 июня.
ГОСТ устанавливает метод определения абразивной способности зубных паст с помощью роторной машины трения и бесконтактной оптической 3D-профилометрии, говорится в тексте стандарта.
В Минпромторге РФ ранее сообщали, что это новый, запатентованный метод измерения абразивности, не имеющий аналогов.
Как отмечали в министерстве, абразивность зубной пасты — это один из ключевых показателей, влияющих на качество продукции и ее безопасность для эмали. Раньше ориентиром служил международный индекс RDA, но такой метод имеет недостатки, а именно использование радиоактивных материалов, высокая погрешность измерений и доступность лишь в одной зарубежной лаборатории. А российская методика позволяет получать высокоточные результаты без применения радиоактивных веществ, говорили в министерстве.