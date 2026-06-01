Доцент Щербаченко: аренда жилья, а не отеля, экономит до 30% отпускного бюджета

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко дал советы, как можно сэкономить на отпуске.
Львиная доля бюджета уходит на проживание, поэтому эксперт рекомендует вместо отелей выбирать жилье посуточно, например, квартиры или дома. Это поможет снизить затраты на отпуск.
Аренда квартиры может снизить затраты на жилье на 30% по сравнению с отелями, что особенно выгодно для семей или компаний из двух-трех человек, пишет NEWS.ru.
Еще один способ — мониторить выгодные предложения от авиакомпаний. Поездка в бархатный сезон осенью, когда спрос на путешествия проседает и цены туров снижаются, является отличной возможностью для выгодного отдыха.
Например, с сентября до начала ноября можно купить выгодный тур в Турцию, Египет, Китай или Вьетнам. А если рассматривать поездки внутри станы, то можно организовать отпуск в Крыму и Краснодарском крае, море будет еще теплое.
Купленные заранее билеты экономят от 15 до 25%.
С собой в отпуск лучше брать вещи в ручной клади и не переплачивать за провоз багажа, а необходимое купить на месте. Порой это обходится дешевле, чем провоз вещей из дома.
Сэкономить на питании можно, забронировав жилье с кухней или оплатив отель с завтраком.