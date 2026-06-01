DPA: в ФРГ отметили отставание в освоении миллиардного фонда на инфраструктуру

БЕРЛИН, 1 июня. /ТАСС/. Правительство ФРГ не смогло достигнуть целевых показателей по использованию средств из специального фонда для развития инфраструктуры в размере €500 млрд. Об этом пишет агентство DPA со ссылкой на имеющийся в его распоряжении отчет Минфина ФРГ, который должен быть направлен в бюджетный комитет Бундестага.
По его информации, в 2025 году из фонда планировалось направить €37,2 млрд, однако в действительности было выделено лишь около €24 млрд. Тем не менее в документе говорится о «в целом успешном старте реализации». Минфин Германии оценивает степень достижения целей в инвестиционных проектах на основе «индекса прогресса и эффективности». В сферах жилищного строительства и цифровизации первые успехи и результаты уже заметны, утверждает агентство. В то же время самые низкие показатели зафиксированы в таких направлениях, как энергетическая инфраструктура, исследования и разработки, а также транспортная инфраструктура.
По мнению правительства Германии, спецфонд оказывает стабилизирующее влияние на экономическую конъюнктуру. Согласно предварительной оценке, в краткосрочной перспективе реальный ВВП благодаря расходам из этого фонда оказывается на 0,5 процентного пункта выше, чем был бы без этих ассигнований.
В прошлом году Бундестаг и Бундесрат (палата федеральных земель ФРГ) одобрили привлечение дополнительных займов на общую сумму €500 млрд для инвестиций в инфраструктуру и защиту климата. Спецфонд рассчитан на 12 лет. Федеральный центр может инвестировать €300 млрд, федеральные земли и муниципалитеты — €100 млрд. Еще €100 млрд заложены в Фонде климата и трансформации непосредственно на экологические цели. Члены правительства еще в начале мая заявляли о том, что средства из спецфонда должны осваиваться быстрее.
5 марта 2025 года в ФРГ вступили в силу поправки к конституции, которые позволили ослабить так называемый долговой тормоз для финансирования растущих расходов на оборону и создать специальный инфраструктурный фонд объемом €500 млрд.