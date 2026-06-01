Нацбанк увеличил курс евро и курс доллара 1 июня после выходных

Национальный банк изменил валютные курсы 1 июня, понедельник. В итоге в первый день лета курс доллара и курс евро стали выше, а курс российского рубля стал ниже после выходных.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на понедельник, 1 июня, Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,7600 белорусского рубля, 1 евро — 3,2123 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,8674 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, действовавшими в пятницу, 29 мая, субботу, 30 мая и воскресенье, 31 мая, курс доллара и курс евро подросли, а курс российского рубля уменьшился в понедельник, 1 июня. Заметнее других в сторону увеличения изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0004 белрубля, курс евро подрос на 0,0076 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0046 белрубля.
