Слуцкий предложил создать постоянные ярмарки для ремесленников в регионах

КАЛЯЗИН /Тверская область/, 1 июня. /ТАСС/. Постоянные ремесленные ярмарки нужно создавать в регионах, в местах высокого туристического потока. Об этом заявил ТАСС лидер ЛДПР Леонид Слуцкий во время форума «Развитие креативных индустрий в малых городах».
«ЛДПР выступает за создание постоянных ремесленных ярмарок в местах высокого туристического потока: на набережных, в исторических центрах городов, возле речных портов, на фестивальных площадках. Мы предлагаем предоставлять мастерам и ремесленникам бесплатные торговые места, создавать условия для проведения мастер-классов и прямого общения с людьми», — сказал депутат.
По словам Слуцкого, России «катастрофически не хватает» фестивалей русской культуры, русской традиции. «Такие ярмарки могут стать идеальной площадкой для них. Вот, к примеру, калязинское кружево — древний русский народный промысел. Его нужно популяризировать, показывать людям многообразие и величие русской культуры», — считает он.