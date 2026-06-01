«Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы в Дубай

Перелеты на Ближний Восток были ограничены в конце февраля из-за войны в Иране. В середине апреля, когда ситуация в регионе начала стабилизироваться, Росавиация разрешила перевозчикам возобновить рейсы в Израиль, а позже отменила рекомендации о приостановке продажи билетов на рейсы в ОАЭ. Также для российских авиаперевозчиков сняли ограничения на полеты через воздушное пространство Ирана.