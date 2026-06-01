«Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы в Дубай

Авиакомпания «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) с сегодняшнего дня возобновляет регулярное авиасообщение между Москвой и Дубаем. Согласно расписанию перевозчика, первый рейс SU520 отправится из столичного аэропорта Шереметьево в 07:05 по московскому времени.

По информации пресс-службы компании, в июне рейсы в ОАЭ станут ежедневными, а с июля их частота увеличится до двух раз в сутки. Обслуживать маршрут будут узкофюзеляжные лайнеры Boeing 737, укомплектованные салонами бизнес- и эконом-класса.

Перелеты на Ближний Восток были ограничены в конце февраля из-за войны в Иране. В середине апреля, когда ситуация в регионе начала стабилизироваться, Росавиация разрешила перевозчикам возобновить рейсы в Израиль, а позже отменила рекомендации о приостановке продажи билетов на рейсы в ОАЭ. Также для российских авиаперевозчиков сняли ограничения на полеты через воздушное пространство Ирана.

Как говорил директор по связям с инвесторами «Аэрофлота» Андрей Напольнов, по итогам 2025 года на Дубай приходилось около 1,5% от суммарного пассажиропотока компании. Весь ближневосточный регион вместе с Турцией занимали долю в 10%, отмечает «Интерфакс». На время приостановки полетов в ОАЭ компания ранее вводила дополнительные рейсы в Таиланд, на Мальдивы и Шри-Ланку.

