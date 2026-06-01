ЦСР предсказал рынок кибербезопасности в РФ объемом 1 трлн рублей к 2031 году

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российский рынок информационной безопасности перешагнет планку в 1 трлн рублей — это случится к 2031 году, если он сохранит «текущие параметры», прогнозируют в Центре стратегических разработок (отчет есть в распоряжении ТАСС).
В материалах говорится, что структура рынка устойчива, а сам он в 2025 году достиг 364 млрд рублей (+16,1%). На 2030 год ЦСР ранее прогнозировал общий объем рынка в 968 млрд рублей. Прогнозный среднегодовой темп роста рынка сейчас — 19,4%.
Наибольшая доля рынка — средства защиты информации, показатели субрынка в 2025 году составили 229 млрд рублей, еще 84 млрд пришлись на ИБ-услуги. В ЦСР считают, что «баланс между СЗИ и услугами принципиально не меняется».
При этом у средств рост замедлился, с 22,5% в 2024 году до 18%: рынок переходит от «латания дыр» после ухода иностранных вендоров к пересборке инфраструктуры безопасности, предполагают в центре. Субрынок услуг кибербезопасности в 2025 году показал рост на 10,7%, что сопоставимо с 2024 годом (+11%).
Согласно рейтингу ЦСР компаний рынка, в 2025 семь компаний остались на своих позициях относительно 2024 года: лидер — Kaspersky, топ-2 и топ-3 — Positive Technologies и «Солар». За ними идут BI.ZONE, «Инфотекс», «Код безопасности» и UserGate. Израильская компания Check Point поднялась на одну позицию, заняв восьмое место, а разработчик СКЗИ «Крипто-про» упал на две, заняв 10-е. Новый участник рейтинга — SearchInform, компания вошла в топ-9.
Драйверы и ограничители роста рынка.
Как факторов роста, как и его факторов его ограничения, — шесть. Импортозамещение, по утверждению ЦСР, переходит к системному развитию, роль киберустойчивости увеличивается, присутствует регуляторное давление, а ответственность растет. Также рост рынка «двигают» дефицит компетенций, желаемый заказчиками подход к ИБ-инструментам как к «связанному контуру безопасности», а также новые угрозы — вроде тех, что исходят от ИИ.
Среди сдерживающих факторов в ЦСР называют, например, санкции, экспортные ограничения и давление в макроэкономике. Требования к отрасли ИБ ужесточаются — и это тоже служит ограничителем. И если дефицит компетенций был факторов роста рынка, то дефицит кадров в ИБ имеет уже обратный эффект. Кроме того, заказчики хотят повышения отдачи от вложений в безопасность, и поэтому осторожны в бюджетах. Последний ограничитель — «замедление после первой волны импортозамещения».