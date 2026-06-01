ЦСР предсказал рынок кибербезопасности в РФ объемом 1 трлн рублей к 2031 году

Среди сдерживающих факторов в ЦСР называют, например, санкции, экспортные ограничения и давление в макроэкономике. Требования к отрасли ИБ ужесточаются — и это тоже служит ограничителем. И если дефицит компетенций был факторов роста рынка, то дефицит кадров в ИБ имеет уже обратный эффект. Кроме того, заказчики хотят повышения отдачи от вложений в безопасность, и поэтому осторожны в бюджетах. Последний ограничитель — «замедление после первой волны импортозамещения».