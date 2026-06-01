В Амстердаме отказали в большинстве требований ДТЭК к оператору «Турецкого потока»

ГААГА, 1 июня. /ТАСС/. Суд Амстердама отказался удовлетворить большую часть требований украинской энергетической компании ДТЭК, добивавшейся фактического внешнего контроля над зарегистрированным в Нидерландах оператором газопровода «Турецкий поток» — компанией South Stream Transport (SST), входящей в группу «Газпрома». Соответствующее решение было опубликовано инстанцией по итогам разбирательства.
Отмечается, что украинский истец требовал запретить SST распоряжаться активами и контрактами, связанными с эксплуатацией «Турецкого потока», назначить временного управляющего с широкими полномочиями, а также фактически заблокировать возможную реструктуризацию бизнеса. ДТЭК утверждала, что оператор якобы может вывести активы из Нидерландов, чтобы затруднить взыскание средств по арбитражному решению против России.
Суд, однако, признал, что опасения украинской стороны основаны преимущественно на «предполагаемом сценарии будущего». В решении отмечается, что SST неоднократно заверяла суд в отсутствии планов по выводу активов или переносу бизнеса и обязалась соблюдать нидерландское законодательство и права кредиторов.
При этом суд отдельно указал, что запрашиваемые ДТЭК меры могли бы «непропорционально вмешаться» в деятельность компании. В частности, в решении говорится, что речь идет о риске лишения самостоятельности предприятия стоимостью в несколько миллиардов евро из-за претензий примерно на 300 млн евро.
В итоге суд ограничился частичным удовлетворением иска: SST обязали уведомлять ДТЭК о совершенных или планируемых действиях, связанных с передачей крупных активов стоимостью порядка 100 млн евро. За нарушение предусмотрен штраф до 10 млн евро.