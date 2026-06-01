Слуцкий предложил снизить УСН до 3% для креативных индустрий в малых городах

КАЛЯЗИН /Тверская область/, 1 июня. /ТАСС/. Необходимо установить сниженные ставки для представителей креативных индустрий в малых городах: до 3% по упрощенной системе налогообложения (УСН). Об этом во время форума «Развитие креативных индустрий в малых городах» заявил ТАСС лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.
«ЛДПР предлагает ввести специальный налоговый режим для представителей креативных индустрий в малых городах с населением до 50 тыс. человек. Мы считаем справедливым установить для них пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения — всего 1−3%», — сказал Слуцкий.
По его словам, такая мера позволит тысячам небольших мастерских, творческих студий, семейных производств и ремесленных предприятий «направлять деньги не на налоги, а на развитие собственного дела».