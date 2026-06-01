Слуцкий предложил снизить УСН до 3% для креативных индустрий в малых городах

Лидер ЛДПР считает, что такая мера позволит тысячам небольших мастерских, творческих студий, семейных производств и ремесленных предприятий «направлять деньги на развитие собственного дела».

КАЛЯЗИН /Тверская область/, 1 июня. /ТАСС/. Необходимо установить сниженные ставки для представителей креативных индустрий в малых городах: до 3% по упрощенной системе налогообложения (УСН). Об этом во время форума «Развитие креативных индустрий в малых городах» заявил ТАСС лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

«ЛДПР предлагает ввести специальный налоговый режим для представителей креативных индустрий в малых городах с населением до 50 тыс. человек. Мы считаем справедливым установить для них пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения — всего 1−3%», — сказал Слуцкий.

По его словам, такая мера позволит тысячам небольших мастерских, творческих студий, семейных производств и ремесленных предприятий «направлять деньги не на налоги, а на развитие собственного дела».

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2026 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2026 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
