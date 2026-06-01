Эксперт Пилкингтон назвал провалом санкций возможный отказ от лимита цен на нефть РФ

По словам экономиста, существует вероятность, что Брюссель будет умолять Россию возобновить поставки энергоносителей.

ЛОНДОН, 1 июня. /ТАСС/. Потенциальный отказ Брюсселя от ограничений цен на нефть из РФ демонстрирует провал европейских санкций и отсутствие разумной стратегии у бюрократов блока. Такое мнение выразил ирландский экономист Филип Пилкингтон.

«Европейские нефтяные санкции начинают рушиться. Существует большой шанс, что Россия усилит давление на ЕС, в то время как Брюссель будет умолять Россию возобновить поставки энергоносителей. У брюссельской диктатуры с низким IQ нет стратегии», — написал Пилкингтон в X.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что ЕС рассматривает возможность временной отмены ограничений на цены на российскую нефть из-за конфликта вокруг Ирана. В прошлом году ЕС ввел динамичный механизм, гарантирующий, что каждые шесть месяцев предельная цена на российскую нефть марки Urals автоматически устанавливается на уровне на 15% ниже среднерыночной. Текущая предельная цена должна быть пересмотрена позднее этим летом. В соответствии с этим ограничением европейским компаниям запрещено предоставлять такие услуги, как страхование и транспортировка нефти, стоимость которой превышает пороговое значение, отмечает агентство.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
