Эксперт Пилкингтон назвал провалом санкций возможный отказ от лимита цен на нефть РФ

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что ЕС рассматривает возможность временной отмены ограничений на цены на российскую нефть из-за конфликта вокруг Ирана. В прошлом году ЕС ввел динамичный механизм, гарантирующий, что каждые шесть месяцев предельная цена на российскую нефть марки Urals автоматически устанавливается на уровне на 15% ниже среднерыночной. Текущая предельная цена должна быть пересмотрена позднее этим летом. В соответствии с этим ограничением европейским компаниям запрещено предоставлять такие услуги, как страхование и транспортировка нефти, стоимость которой превышает пороговое значение, отмечает агентство.