DPA: в ФРГ отметили отставание в освоении фонда на инфраструктуру

Правительство Германии не выполнило запланированные показатели по освоению средств из специального фонда на развитие инфраструктуры объемом 500 млрд евро. Об этом сообщается со ссылкой на отчет министерства финансов, подготовленный для парламентского бюджетного комитета.
Согласно документу, в 2025 году предполагалось направить на проекты 37,2 млрд евро, однако фактически было использовано около 24 млрд. При этом в отчете отмечается, что реализация программы в целом стартовала успешно. Наибольший прогресс, по оценкам властей, наблюдается в жилищном строительстве и цифровизации, тогда как отставание фиксируется в энергетике, научных разработках и транспортной сфере.
В правительстве считают, что данный фонд оказывает положительное влияние на экономику страны. По предварительным расчетам, его использование способствует увеличению реального ВВП примерно на 0,5 процентного пункта по сравнению с показателями без этих вложений.
