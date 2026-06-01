DPA: в ФРГ отметили отставание в освоении фонда на инфраструктуру

Правительство ФРГ не смогло достигнуть целевых показателей по использованию средств из специального фонда для развития инфраструктуры.

Источник: Аргументы и факты

Правительство Германии не выполнило запланированные показатели по освоению средств из специального фонда на развитие инфраструктуры объемом 500 млрд евро. Об этом сообщается со ссылкой на отчет министерства финансов, подготовленный для парламентского бюджетного комитета.

Согласно документу, в 2025 году предполагалось направить на проекты 37,2 млрд евро, однако фактически было использовано около 24 млрд. При этом в отчете отмечается, что реализация программы в целом стартовала успешно. Наибольший прогресс, по оценкам властей, наблюдается в жилищном строительстве и цифровизации, тогда как отставание фиксируется в энергетике, научных разработках и транспортной сфере.

В правительстве считают, что данный фонд оказывает положительное влияние на экономику страны. По предварительным расчетам, его использование способствует увеличению реального ВВП примерно на 0,5 процентного пункта по сравнению с показателями без этих вложений.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым непопулярным политиком в стране.

Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше