Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ снизится в 3,5 раза в июне

Демпферный механизм в экспорте подсолнечного масла работает в России с сентября 2021 года. Летом 2022 года расчет пошлин перевели из долларов в рубли. В августе 2024 года действие этих плавающих сборов продлили до сентября 2026 года, а в октябре 2025 года — до конца августа 2028 года.