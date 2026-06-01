Слуцкий предложил вычет до 500 тыс. рублей для инвесторов в креативные индустрии

КАЛЯЗИН /Тверская область/, 1 июня. /ТАСС/. Необходимо ввести налоговый вычет до 500 тыс. рублей в год для инвестирующих в проекты креативных индустрий в малых городах РФ. Об этом заявил ТАСС лидер фракции Леонид Слуцкий во время форума «Развитие креативных индустрий в малых городах».
«Предложение ЛДПР — ввести федеральный налоговый вычет до 500 тыс. рублей в год для граждан, которые инвестируют в проекты креативных индустрий в малых городах. Нам необходимо привлекать частные инвестиции в ремесленные производства, культурные проекты, туристическую инфраструктуру и локальные бренды», — сказал Слуцкий.
Эта мера, по словам депутата, позволит создавать новые рабочие места, поддерживать местных предпринимателей и открывать дополнительные возможности для развития российских регионов.