«Сити21» и hh.ru выяснили, как долго молодые специалисты работают на одном месте

Уточняется, что дольше всего в одной компании работают специалисты старше 55 лет, которые в среднем имеют стаж более 10 лет. По данным экспертов, в настоящее время лидерами по стажу на одном месте являются специалисты в сфере транспорта и логистики — 6,3 года, рабочий персонал — 6,5 лет и специалисты сферы безопасности — 6,1 года, а также сотрудники сферы производства — 5,1 года и специалисты в области строительства и недвижимости — 4,6 года. В «интеллектуальных» сферах, согласно исследованию, преобладает длительность стажа до трех лет: специалисты в области маркетинга, рекламы и PR работают на одном месте в среднем 2,8 года, а IT-специалисты меняют место работы раз в 2,9 года.