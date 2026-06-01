«Сити21» и hh.ru выяснили, как долго молодые специалисты работают на одном месте

ВОЛГОГРАД, 1 июня. /ТАСС/. Молодые специалисты в возрасте до 24 лет чаще всего работают на одном месте не более 1,5 года. Их стаж на одном месте стабилизируется к 35 годам, следует из результатов совместного исследования девелоперской компании «Сити21» и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, с которыми ознакомился ТАСС.
Исследования более 17,5 млн активных резюме россиян в 2026 году представили эксперты, проанализировав связь между возрастом соискателей и продолжительностью их работы в одной компании.
«Средняя продолжительность работы в одной компании напрямую зависит от возраста. В частности, сотрудники до 24 лет редко задерживаются на одном месте дольше 1,3−1,5 года. Но после 35 лет профессиональная биография начинает стабилизироваться, и средний стаж в одной компании достигает 4,5 года, а после 45 лет приближается к 7 годам», — говорится в сообщении.
Уточняется, что дольше всего в одной компании работают специалисты старше 55 лет, которые в среднем имеют стаж более 10 лет. По данным экспертов, в настоящее время лидерами по стажу на одном месте являются специалисты в сфере транспорта и логистики — 6,3 года, рабочий персонал — 6,5 лет и специалисты сферы безопасности — 6,1 года, а также сотрудники сферы производства — 5,1 года и специалисты в области строительства и недвижимости — 4,6 года. В «интеллектуальных» сферах, согласно исследованию, преобладает длительность стажа до трех лет: специалисты в области маркетинга, рекламы и PR работают на одном месте в среднем 2,8 года, а IT-специалисты меняют место работы раз в 2,9 года.
«Несмотря на то, что сейчас очень популярно мнение о “непостоянстве” зумеров, мы не связываем полученные данные с возрастной спецификой кандидатов. Скорее, причина этого тренда в том, что в первые годы после окончания учебных заведений молодежь набирается опыта, а затем ищет лучшие варианты трудоустройства», — цитирует директора по персоналу и организационному развитию девелопера «Сити21» Наталью Чаттерджи пресс-служба.