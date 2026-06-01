Гектар возможностей. Что создали на бесплатной земле Дальнего Востока и Арктики за 10 лет?

Земля для жизни.
Основной целью использования «гектара» остается жилье. По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), которые есть в распоряжении ТАСС, 53% участников дальневосточной программы выбирают индивидуальное жилищное строительство, а в Арктике этот показатель превышает 70%. Так, за 10 лет участники программы возвели тысячи объектов капитального строительства, большая часть из них — индивидуальные жилые дома.
Заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отмечает, что программа задумывалась прежде всего как инструмент расширения возможностей для людей. «Мы эту программу создавали, думая о повышении степени свободы людей. Это не была какая-то программа, как критики обсуждали, для увеличения численности населения. Это программа повышения возможностей, когда человек на родной земле в России может получить землю, не бегая по разным учреждениям, собирая кучу бумаг. Бесплатно получить землю в стране, в которой ты живешь, — это мне кажется важным и правильным. Поэтому будем продолжать эту программу», — сказал вице-премьер.
Для многих участников собственный дом действительно стал первым этапом освоения участка. Так произошло и у жительницы Приморья Надежды Кононовой. Первый гектар она получила в 2019 году именно для строительства жилья. Вместе с семьей на участке возвели капитальный дом из двойного бруса.
Неожиданно стройка дала старт совсем другой истории. «В ходе стройки у нас появилась идея заняться коневодством после того, как в хозяйстве появился жеребец Нарцисс. Он ходил с нами на стройку, наблюдал, пасся рядом. А увлечение лошадьми у меня с самого детства», — рассказывает Надежда.
Со временем стало понятно, что одного гектара для развития хозяйства недостаточно — семья решила оформить дополнительные участки. А затем появился еще один гектар по праву успешного освоения первого.
Сегодня проект «Кононово поле» занимает уже 6 га. Здесь формируется большая семейная усадьба, развивается конюшня и создается пространство для отдыха на природе. В хозяйстве живут жеребец Нарцисс, кобыла Канада и их жеребенок Яромир.
На территорию уже приезжают гости для фотосессий и семейного отдыха, а сама Надежда продолжает развивать проект. «У нас залит фундамент под новый дом. Планируем строить гостевой домик, баню, беседки и конюшню. Очень важно, что земля находится на окраине села — здесь тихо, просторно, а мы никому не мешаем. Программа дала возможность реализовать мечту, которую иначе мы бы не смогли осуществить — землю такой площади непосильно купить самостоятельно. К тому же обучение, которое проводит КРДВ, стало для меня мощной поддержкой: много практики, нужных знаний и понимания того, как грамотно развивать территорию», — говорит она.
Возродить озеро.
Хотя большинство участников используют землю для строительства жилья, программа постепенно стала площадкой и для предпринимательства. По данным КРДВ, 19% получателей гектаров выбирают предпринимательство и туризм. Для освоения участков более 8,7 тыс. участников воспользовались мерами поддержки на общую сумму около 8 млрд рублей.
Один из таких бизнес-проектов появился в Амурской области. Базу отдыха «Лагуна» на берегу озера Залив Васильевский создал Александр Мисник. По его словам, идея пришла из детства. «Когда мы были детьми, с друзьями приезжали туда на велосипедах, купались», — вспоминает он.
Спустя годы Александр решил вернуть к жизни любимое место отдыха. Вместе с компаньоном в 2017 году он получил землю по программе «Гектар». «Изначально хотели просто взять участок в аренду у администрации Белогорского района, но выходило очень дорого. Благодаря программе получилось взять землю бесплатно», — рассказывает предприниматель.
Первые годы база работала только летом. Александр совмещал ее развитие с основной работой и постепенно вкладывал средства в благоустройство. Теперь «Лагуна» работает круглый год. На территории построены четыре утепленных дома — два четырехместных и два восьмиместных, баня, около 20 беседок, проложены дороги, проведены электричество и водоснабжение.
Гостям доступны прогулки на катамаранах, гидроцикл с «ватрушками», квадроциклы, картинги и снегоходы. На покупку квадроциклов предприниматель смог получить субсидию Министерства развития туризма Амурской области.
В основном сюда приезжают жители Белогорска и окрестностей, но бывают также гости из Благовещенска, Свободного, а также путешественники, направляющиеся по федеральной трассе в Приморье. В ближайших планах у Александра — открытие кафе. «Программа “Гектар” стала большим подспорьем для осуществления давней мечты и дала шанс возродить озеро нашего детства, создать место радости для людей», — пояснил он.
Еще один пример — проект семьи Семена и Алины Банниковых под Комсомольском-на-Амуре. Свой гектар с видом разрешенного использования «рекреация» они получили в 2022 году. Раньше на полученном ими участке находился карьер, который со временем превратился в живописное озеро, вокруг которого предприниматели и решили создать новую зону отдыха.
За несколько лет здесь появились прогулочные дорожки в лесу, беседки, детская площадка, пирс, места для кемпинга и сап-станция. «Мне хотелось создать место, где жители и гости города могли бы комфортно отдыхать на природе, не уезжая далеко. Программа “Гектар” дала мне такую возможность. Я получил землю бесплатно и смог вложить сэкономленные средства непосредственно в обустройство парка и кемпинга. Теперь это востребованное место для семейного отдыха, прогулок и активного времяпрепровождения», — рассказывает Семен.
Земля сама приходит на помощь.
Одним из заметных результатов программы стало появление новых туристических маршрутов и общественных пространств. Яркий пример — этнокомплекс «Одо» в Якутии, созданный Дарьей Неустроевой.
Проект появился на Верхоянском хребте рядом с Колымской трассой. Для его создания семья оформила пять дальневосточных гектаров в Томпонском районе. «Я хотела взять землю и сделать нечто большее, чем просто ходить на работу пять дней в неделю. Обрести мечту. Я всегда любила горы и обратила внимание, что почти все мои знакомые ездят на Кавказ, даже не представляя, какая красота есть рядом», — рассказывает Дарья.
Поиски подходящего места заняли несколько лет. «Мы начали сложные поиски того самого идеального участка, который станет нашим домом и нашим делом. В 2023 году такое место нашлось — прямо у федеральной трассы на Магадан, неподалеку от реки Восточная Хандыга», — говорит Дарья.
Строительство началось практически сразу. Благодаря льготному займу республиканского Фонда развития предпринимательства там, где раньше было поле, появились гостевые дома-шалаши формата A-frame, хостел, кафе и дом для хозяев. Для автономной работы установили солнечную электростанцию, дизельные генераторы и котельную.
О проекте начали рассказывать в соцсетях, и вскоре сюда стали приезжать не только жители Якутии, но и туристы из других регионов, даже Китая. «Как только я получила здесь гектары, сама земля начала меня как будто вести, помогать в трудностях. Появлялись люди, готовые помочь, когда требовалась поддержка. Так и родилось название — “Одо”. Это место силы наших предков, место, исполняющее заветные желания», — говорит Дарья.
Сегодня для гостей организуют пешие маршруты, прогулки на оленях, поездки на квадроциклах и снегоходах, рыбалку и сплавы по реке. За первый год работы этноцентр посетили более 2 тыс. человек, не считая гостей кафе.
Машины и яхты.
Еще одна точка притяжения формируется на севере Карелии. Предприниматель и яхтсмен из Москвы Станислав Морозов развивает проект «Сердце Карелии», который должен объединить автомобильный и яхтенный туризм.
Два года назад Морозов вместе с партнерами оформил арктические гектары в Лоухском районе Карелии. Проект предусматривает несколько зон размещения — в лесу и на берегу. Здесь планируют построить баню, причал для яхт, пространство для мероприятий и вертолетную площадку.
«Этот проект для нас — нечто большее, чем просто бизнес. Хотим сделать связующий туристический проект, чтобы у гостя была возможность попасть к нам как с моря, так и по земле, оказавшись в дикой арктической части Карелии, которая, по моему мнению, гораздо интереснее южной», — рассказал Морозов.
От Приморья до Мурманска.
Наиболее востребованными регионами программы остаются Приморский и Хабаровский края, Сахалинская и Амурская области, Республика Карелия и Мурманская область, уточнили ТАСС в КРДВ.
Однако уже второй год подряд лидером программы становится Республика Саха (Якутия). На Приморский и Хабаровский края, Якутию и Сахалинскую область приходится 73% всех заключенных договоров безвозмездного пользования на Дальнем Востоке. В Арктической зоне 81% договоров приходится на Карелию и Мурманскую область.
Заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева, подводя итоги десятилетия программы, отметила, что за это время «дальневосточный гектар» стал «полноценной государственной услугой». «Программа себя оправдала, более того, она тиражируется в масштабах всей страны, стала по-настоящему народной. Количество людей, которые успешно освоили землю, которые стали собственниками — ежегодно растет. Успех людей на “Гектаре” для нас — главный показатель востребованности программы», — отметила она.
Кроме того, более 1,1 тыс. человек получили льготную ипотеку на строительство жилья на гектаре, а общая сумма выданных кредитов достигла 5,9 млрд рублей. При этом уже 38 тыс. участников переоформили землю в собственность или аренду, сообщили ТАСС в КРДВ.
Итоги десятилетия показывают, что для тысяч людей гектар стал не просто земельным участком, а возможностью реализовать собственный проект — от семейной усадьбы и конного хозяйства до туристического комплекса на берегу Белого моря или этноцентра у подножия Верхоянского хребта.
Кристина Пушкина.