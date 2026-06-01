Гектар возможностей. Что создали на бесплатной земле Дальнего Востока и Арктики за 10 лет?

Заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отмечает, что программа задумывалась прежде всего как инструмент расширения возможностей для людей. «Мы эту программу создавали, думая о повышении степени свободы людей. Это не была какая-то программа, как критики обсуждали, для увеличения численности населения. Это программа повышения возможностей, когда человек на родной земле в России может получить землю, не бегая по разным учреждениям, собирая кучу бумаг. Бесплатно получить землю в стране, в которой ты живешь, — это мне кажется важным и правильным. Поэтому будем продолжать эту программу», — сказал вице-премьер.