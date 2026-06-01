Россияне массово оформляются самозанятыми: в чём причина

К середине 2026 года в России наблюдается беспрецедентный рост числа граждан, зарегистрированных в качестве самозанятых, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Общее количество плательщиков налога на профессиональный доход достигло 16,5 миллионов человек, что составляет более 10% от всего населения страны. Динамика сохраняется на высоком уровне: ежемесячно данный налоговый статус оформляют порядка 300−400 тысяч граждан.

Этот массовый переход обусловлен макроэкономическими, технологическими и социальными факторами. Первостепенной причиной является экономическая необходимость и поиск дополнительных источников дохода в условиях высокой инфляции.

Для многих граждан самозанятость стала эффективным инструментом монетизации хобби или получения второй работы без увольнения. Режим НПД позволяет легально совмещать работу по трудовому договору с оказанием услуг в качестве фрилансера.

Это даёт возможность официально декларировать дополнительный заработок и формировать финансовую подушку безопасности.

Вторым значимым фактором стало ужесточение финансового контроля со стороны банков. Внедрение автоматизированных систем мониторинга привело к блокировкам счетов при выявлении признаков незаконной предпринимательской деятельности.

Чтобы обезопасить свои финансы и беспрепятственно принимать оплату, граждане массово легализуют свою деятельность. Статус самозанятого позволяет формировать и выдавать чеки клиентам через приложение «Мой налог».

Третьей причиной является сдвиг в кадровой политике бизнеса. Компании из сфер такси, доставки, строительства, IT и рекламы отказываются от постоянного штата в пользу гибкой занятости. Самозанятые выступают в роли внешних исполнителей, привлекаемых для выполнения задач в периоды пиковых нагрузок.

Для бизнеса такая модель взаимодействия выгодна, поскольку позволяет избежать уплаты страховых взносов и НДФЛ за штатного сотрудника.

Ключевую роль в популярности режима играют мягкие налоговые условия, гарантированные государством до конца 2028 года. Низкие ставки и отсутствие административной нагрузки делают регистрацию максимально простой и доступной.