Россияне массово оформляются самозанятыми: в чём причина

Общее количество плательщиков налога на профессиональный доход достигло 16,5 миллионов человек, что составляет более 10% от всего населения страны. Динамика сохраняется на высоком уровне: ежемесячно данный налоговый статус оформляют порядка 300−400 тысяч граждан.
Этот массовый переход обусловлен макроэкономическими, технологическими и социальными факторами. Первостепенной причиной является экономическая необходимость и поиск дополнительных источников дохода в условиях высокой инфляции.
Для многих граждан самозанятость стала эффективным инструментом монетизации хобби или получения второй работы без увольнения. Режим НПД позволяет легально совмещать работу по трудовому договору с оказанием услуг в качестве фрилансера.
Это даёт возможность официально декларировать дополнительный заработок и формировать финансовую подушку безопасности.
Вторым значимым фактором стало ужесточение финансового контроля со стороны банков. Внедрение автоматизированных систем мониторинга привело к блокировкам счетов при выявлении признаков незаконной предпринимательской деятельности.
Чтобы обезопасить свои финансы и беспрепятственно принимать оплату, граждане массово легализуют свою деятельность. Статус самозанятого позволяет формировать и выдавать чеки клиентам через приложение «Мой налог».
Третьей причиной является сдвиг в кадровой политике бизнеса. Компании из сфер такси, доставки, строительства, IT и рекламы отказываются от постоянного штата в пользу гибкой занятости. Самозанятые выступают в роли внешних исполнителей, привлекаемых для выполнения задач в периоды пиковых нагрузок.
Для бизнеса такая модель взаимодействия выгодна, поскольку позволяет избежать уплаты страховых взносов и НДФЛ за штатного сотрудника.
Ключевую роль в популярности режима играют мягкие налоговые условия, гарантированные государством до конца 2028 года. Низкие ставки и отсутствие административной нагрузки делают регистрацию максимально простой и доступной.