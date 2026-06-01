В Омске производитель «Холодушки» вернул юрадрес в город

Омская компания ООО «Продтехнологии», которая выпускает холодцы, студни и заливное под брендом «Холодушка», решила сменить юридический адрес и снова встать на учёт в Омске.
С 2016 года предприятие было зарегистрировано в рабочем посёлке Большеречье на севере Омской области. При этом офис компании располагается в Омске — на набережной Тухачевского.
До переезда в Большеречье «Продтехнологии» уже состояли на учёте в Омске. Компания была зарегистрирована в городе с момента создания в 2008 году и оставалась здесь первые восемь лет работы.
С чем связано возвращение юридического адреса в Омск, пока неизвестно.
Учредителем ООО «Продтехнологии» является Олег Неверов. С 2018 года директором компании указан Александр Архипенко.
По итогам 2025 года выручка предприятия составила около 2,5 млрд рублей.