Стоимость домов под Новосибирском превысила 15 миллионов рублей

В соседних регионах недвижимость ещё дороже.

Источник: НДН.ИНФО

К маю 2026 года средняя цена частного дома в Новосибирской области приблизилась к 15 миллионам рублей, что на 7% больше, чем годом ранее. Стоимость земельных участков также увеличилась: сотка земли теперь стоит около 376 тысяч рублей. Эти показатели превышают средние значения по России, как отмечает Infopro54.

Несмотря на то что активность покупателей остаётся сдержанной из-за снежной зимы, с наступлением тепла рынок оживает, и отложенный спрос начинает реализовываться.

В других регионах ситуация отличается: в Алтайском крае дома стоят дешевле, а в Кемеровской области — дороже. Однако в Новосибирской области наблюдается стабильный рост цен.

По мнению аналитиков, в 2026 году ожидается восстановление спроса на фоне снижения ключевой ставки. При этом ипотека остаётся дорогой, и значительного повышения цен не предвидится. В России число продаж домов увеличилось на 5%, а участков — на 11%.

Татьяна Картавых