Стоимость домов под Новосибирском превысила 15 миллионов рублей

К маю 2026 года средняя цена частного дома в Новосибирской области приблизилась к 15 миллионам рублей, что на 7% больше, чем годом ранее. Стоимость земельных участков также увеличилась: сотка земли теперь стоит около 376 тысяч рублей. Эти показатели превышают средние значения по России, как отмечает Infopro54.