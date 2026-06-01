Стоимость домов под Новосибирском превысила 15 миллионов рублей

К маю 2026 года средняя цена частного дома в Новосибирской области приблизилась к 15 миллионам рублей, что на 7% больше, чем годом ранее. Стоимость земельных участков также увеличилась: сотка земли теперь стоит около 376 тысяч рублей. Эти показатели превышают средние значения по России, как отмечает Infopro54.
Несмотря на то что активность покупателей остаётся сдержанной из-за снежной зимы, с наступлением тепла рынок оживает, и отложенный спрос начинает реализовываться.
В других регионах ситуация отличается: в Алтайском крае дома стоят дешевле, а в Кемеровской области — дороже. Однако в Новосибирской области наблюдается стабильный рост цен.
По мнению аналитиков, в 2026 году ожидается восстановление спроса на фоне снижения ключевой ставки. При этом ипотека остаётся дорогой, и значительного повышения цен не предвидится. В России число продаж домов увеличилось на 5%, а участков — на 11%.
