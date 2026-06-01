Глава ТПП: стимулирование инвестиций бизнеса надо привязать к производительности

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Стимулирование инвестиций предпринимателей в России должно быть привязано к производительности. Приоритет следует отдавать проектам, которые дают конкретный результат: рост выпуска на одного работника, снижение энергозатрат, логистических потерь. Такое мнение в интервью ТАСС в преддверии ПМЭФ высказал глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
«На мой взгляд, стимулирование инвестиций должно быть привязано к производительности. Приоритет следует отдавать проектам, которые дают конкретный результат: рост выпуска на одного работника, снижение энергозатрат, логистических потерь и производственного цикла. При дорогих деньгах и кадровом дефиците выиграет тот, кто быстрее превращает капитал в производительность», — сказал он.
По словам, в настоящее время вложения проходят через жесткий фильтр: спрос, срок окупаемости, влияние на себестоимость, снижение зависимости от дефицитных кадров. «Предприниматель вкладывает деньги туда, где видит измеримый эффект для производительности. Это хорошо видно по спросу на автоматизацию и роботизацию. Они набирают устойчивый темп в металлургии, пищевой промышленности, логистике, машиностроении. Сейчас на 10 тыс. сотрудников приходится 29 промышленных роботов. К 2030 году этот показатель планируется увеличить до 145, чтобы Россия вошла в топ-25 стран по плотности промышленной роботизации», — сказал Катырин.
