Хабаровские новостройки: дефицит парковок, парадокс цен и энергоэффективность

Во II квартале 2026 года Хабаровск готовится принять сразу несколько крупных жилых комплексов, что существенно изменит облик его районов. Покупателям доступны квартиры различной площади: от компактных до просторных многокомнатных вариантов. Новые проекты реализуются как в активно застраиваемых окраинах, так и в центральных районах города, предлагая современные монолитно-кирпичные и панельные дома с продуманной концепцией благоустройства.
«Голландский квартал» — топ по энергоэффективности (A+++) и один из самых дорогих (169 560 ₽/м²). Практически весь раскуплен, но ситуация с парковкой откровенно печальная: 40 гостевых мест на 149 квартир, паркинга нет вообще. Шансов купить почти не осталось.
«Аккорд» — оптимальный баланс по всем параметрам. Класс A по энергоэффективности, 154 гостевых места плюс подземный паркинг на 119 мест — лучшая обеспеченность машиноместами из троих. Цена средняя (154 405 ₽/м²), квартиры ещё есть.
«Город 4212» — самый доступный по цене (150 603 ₽/м²), 40% распроданности означает широкий выбор. Нежилые помещения свободны — интересно для тех, кто думает об аренде коммерции. Энергоэффективность класс B — считается скромным.
«Сердце Востока» — самый крупный и самый дорогой в четвёрке (213 908 ₽/м²), один из самых скромных в энергоэффективности, и при этом с самым острым дефицитом парковки: 99 мест в паркинге + 90 гостевых = 189 мест на 599 квартир. Это примерно одно место на трех жильцов. Машиноместа почти все разобраны — осталось 2, так что кто хочет купить — времени нет совсем.
Интересный парадокс: «Сердце Востока» имеет энергокласс B — такой же, как у «Города 4212», самого доступного ЖК, — но цена втрое выше в расчете на квартиру. Очевидно, берут за масштаб, локацию или бренд застройщика.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровске началось строительство доступного, комфортного и благоустроенного жилья по программе «Дальневосточный квартал», разработанной по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Под строительство «Дальневосточного квартала» правительством региона определен земельный участок площадью 128 Га в районе улиц Промывочная и Автономная. Территория включена в ТОР «Хабаровск». Потенциально там может разместиться жилищный комплекс площадью 700−810 тыс. кв. метров. Также новый микрорайон будет обеспечен социальной инфраструктурой: появятся детские сады, школы и поликлиника.