Пенсионерка из Новосибирска взыскала с магазина 10 тысяч за неисправный телефон

Покупательница получила сумму в три раза больше стоимости бракованного товара.

Источник: Комсомольская правда

Мировой судья Ленинского района Новосибирска защитил права 83-летней местной жительницы в споре с магазином техники. Пожилая женщина смогла отсудить сумму, которая более чем в три раза превышает изначальную стоимость неисправного устройства. Об этом сообщили в пресс-службе мировых судей Ленинского района Новосибирска.

История началась в сентябре 2025 года. Тогда сибирячка купила сотовый телефон марки «Xenium X300» за 2849 рублей. Почти сразу после покупки начались проблемы: аккумулятор разряжался слишком быстро, а голос собеседника часто пропадал. Женщина написала претензию и попросила вернуть ей деньги за бракованный товар. Однако магазин проигнорировал просьбу о возврате и просто отремонтировал аппарат, заменив в нем динамик.

Покупательница не согласилась с таким решением и снова потребовала вернуть деньги. Магазин ответил отказом. Тогда в марте 2026 года женщина подала иск в суд. Она потребовала вернуть стоимость покупки, выплатить неустойку и компенсировать моральный вред.

Судья встал на сторону пенсионерки. В итоге с магазина в пользу женщины взыскали не только цену телефона, но также неустойку, компенсацию морального вреда и штраф за отказ добровольно решить проблему. Общая сумма выплат составила 10 051 рубль. Решение суда уже вступило в законную силу.