Второй за пределами региона центр «Сделано в Хабаровском крае» открыли в Калуге

В Калуге открыли флагманский центр «Сделано в Хабаровском крае». Это второй за пределами региона магазин. Ранее возможность купить продукцию дальневосточных производителей, а также познакомиться с историей, традициями и туристическими возможностями Хабаровского края появилась у жителей и гостей Москвы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Новый центр работает в калужском торгово-развлекательном центре «РИО» по адресу ул. Кирова, 19. Посетители могут выбрать продукцию, которую представили свыше 80 дальневосточных предпринимателей. В ассортименте свежая рыба и икра, папоротник и дикоросы, мёд и джемы, дизайнерская одежда мастеров Севера, ювелирные украшения, книги, фанатская атрибутика «Амура» и «СКА-Хабаровска».
В день открытия магазина гостей ждала дегустация продукции и выставка картин дальневосточного художника Ивана Федотова.
Как отметил в своих соцсетях губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, главное — культурная миссия флагманского центра в Калуге. Это площадка, на которой для жителей средней полосы будут проводить выставки и дегустации, рассказывать об истории Хабаровского края, традициях населяющих его народов. Каждый такой Центр подтверждает: «Сделано в Хабаровском крае» — это знак высочайшего качества, уважения к традициям и стремления к инновациям.
Напомним: летом 2025 года открылся флагманский центр «Сделано в Хабаровском крае» в Москве в историческом здании недалеко от Красной площади. Расположена презентационно-торговая площадка по адресу Дмитровский переулок, 4, стр. 1.