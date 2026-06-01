Кто же виноват: как малое поле ДС «Труд» оказалось под угрозой застройки

IrkutskMedia, 1 июня. Уже третью неделю в информационном поле не утихает взволновавшая многих жителей Иркутска тема возможного строительства жилья на территории малого поля ДС «Труд» по Карла Маркса. Долгие годы земельный участок предназначался для возведения только спортивных объектов, в том числе некоторое время на нем располагалось запасное тренировочное поле. Однако в 2016 году малое поле было продано частным лицам, а недавно и вовсе стало известно о том, что на участке могут построить среднеэтажное жилье.
Так, 6 мая АО СЗ «Сити Девелопмент» из Санкт-Петербурга получил положительное заключение госэкспертизы на строительство жилья по улице Карла Маркса в Иркутске. В различных соцсетях сообщается, что речь, вероятно, идет о возведении объекта именно на территории малого поля «Труда». Более того, земельный участок этого поля как раз находится в собственности «Сити Девелопмент». Как сообщили редакции в пресс-службе администрации Иркутска, застройщик является собственником данного участка (кадастровый номер 38:36:000034:22342) с 23 марта 2026 года на основании договора купли-продажи.
Как земля оказалась в частных руках
По информации мэрии, запасное тренировочное поле, а также еще шесть объектов (центральный стадион «Труд»; дворец спорта; волейбольная площадка; теннисная площадка; гараж; мини-футбольное поле) были переданы в собственность Иркутскому областному совету профсоюзов в 1992 году. Спустя 20 лет — в 2012 году — совет профсоюзов как собственник объектов обратился в администрацию города с заявлением, чтобы ему предоставили земельный участок под эти объекты (на тот момент не имевшие собственной земли). Тогда мэрия не приняла соответствующее решение.
Тогда совет профсоюзов решением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 13 ноября 2012 года обязал городские власти устранить нарушения прав организации.
В 2015 году Иркутское областное объединение профсоюзов подало иск к региональным Минимуществу и правительству о признании отсутствующим права собственности в том числе на земельный участок под запасным тренировочным полем. Таким образом, по решению Арбитражного суда Иркутской области (от 8 апреля 2015 года, дело № А19−14430/2014) под оставшимися в собственности профобъединения запасным тренировочным полем и мини-футбольным полем сформировали земельные участки. Площадь участка под тренировочным полем составила 8597 кв. метров. Кроме того, это же решение суда признало право постоянного бессрочного пользования ОГАУ «Центр развития спортивной инфраструктуры» на участок под тренировочным полем отсутствующим.
Более того, известно, что ещё в 2014 году региональное Минимущество подало иск к профобъединению с требованием признать отсутствующим зарегистрированное право собственности на два поля. Однако Арбитражный суд области отказал в иске (решение суда от 9 марта 2016 года по делу № А19−19647/2014).
Как уточнили в мэрии Иркутска, земельный участок площадью 8597 кв. метров никогда не находился в федеральной, областной или муниципальной собственности.
«С 2006 года какие-либо тренировочные мероприятия на данном участке не проводили, участок был заасфальтирован и использовался как роликодром и как автодром для картинга. В 2016 году этот земельный участок был выкуплен у организации профсоюзов частными лицами и с тех пор находился в частной собственности», — отметили в администрации города.
Проданное «Монолиту» малое поле «Труда» в Иркутске будут использовать по назначению.
Кроме того, стоит напомнить об интересной истории покупки участка под малым полем. В октябре 2016 года состоялся брифинг министра спорта Иркутской области Ильи Резника, на котором областной чиновник рассказал, что в Минспорте узнали о продаже малого поля «Труда» случайно и только в октябре, хотя оказалось, что переговоры между профсоюзом и покупателем велись с мая.
«Лично меня смутили непредсказуемость предыдущего собственника (объединение профсоюзов) и отсутствие информации со стороны профсоюзов об этой сделке. Я узнал о продаже участков случайно на прошлой неделе. Сегодня мы отправили официальный запрос на имя председателя Иркутского областного объединения организаций профсоюзов Александра Оболкина», — отмечал министр спорта Иркутской области.
Тогда же стало известно, что покупателем стала компания «Монолит», их организация была создана для того, чтобы восстановить спортивный объект. Высказывались предположения, что на поле появится искусственное покрытие, а также то, что «в ближайший год точно ничего не изменится, будут сохранены все условия для занятий ребятишек».
В дальнейшем по всем спортивным объектам, находящимся в собственности профобъединения, сформировали земельный участок в 73 522 кв. метра. Одной из ключевых точек в плане перехода прав собственности участков стало 12 декабря 2021 года — тогда по договору купли-продажи пять спортивных объектов передали из собственности профобъединения в собственность Иркутской области. Речь идет о стадионе «Труд», дворце спорта, волейбольной площадке, теннисной площадке и гараже, а у малого поля владелец остался прежний, как и у теннисного корта.
Как на участке разрешили застройку
Согласно Росреестру, земельный участок с запасным тренировочным полем был поставлен на кадастровый учет 28 марта 2016 года, вид разрешенного использования определялся как «среднеэтажная жилая застройка».
В администрации Иркутска пояснили, что какое-то время участок находился в двух территориальных зонах: ЖЗ-103 — среднеэтажная жилая застройка 5−8 этажей; РЗ-505 — зона объектов и сооружений физической культуры и спорта. Такое положение противоречило нормам градостроительного и земельного законодательства.
В связи с этим в 2022 году собственник участка обратился в комиссию ПЗЗ для установления единой территориальной зоны с назначением «ЖЗ-103».
«На основании представленных собственником документов, а также с учетом требований генплана, нормами действующего законодательства и расположением уже существующих жилых домов среднеэтажной застройки на смежном земельном участке, в отношении которого установлена зона “ЖЗ-103”, комиссией по ПЗЗ было принято решение об установлении единой территориальной зоны. Оснований для отказа не было. Кроме этого, в сентябре того же года были организованы общественные обсуждения по данному вопросу, в результате также получено положительное заключение. Соответствующее изменение в Правила землепользования и застройки приняты думой Иркутска 28 ноября 2022 года», — сообщили в мэрии города.
В настоящее время регламентом зоны на участке разрешено строительство высотой до 30 метров. В администрации уточнили, что 7 мая 2026 года к ним обратилось юрлицо за разрешением на строительство, «решение не принято, разрешение не выдано».
Напомним, что в сентябре 2025 года депутат думы Иркутска Виталий Матвийчук поднял вопрос о строительстве нового стадиона в городке ИВАТУ и модернизации ДС «Труд» в ходе заседания комиссии по социальной политике. Ранее бывшие казармы ИВАТУ были переданы в государственную собственность, а на их месте планировалось создать спортивный комбинат.
И.о. начальника управления по физической культуре, спорту и молодежной политике комитета по социальной политике и культуре администрации Дмитрий Метляев отметил, что вопрос, связанный со строительством нового стадиона на территории ИВАТУ, пока находится в «подвешенном состоянии», и его проработкой занимается областное правительство. Метляев добавил, что проект пересматривается уже в третий раз, и относительно него есть множество планов. «Вроде как должен быть перенос его на улицу Баррикад», уточнил он.