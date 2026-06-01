В РФ утвердили предварительный ГОСТ на подарочные наборы для новорожденных

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Росстандарт утвердил предварительный национальный стандарт на подарочные наборы для новорожденных, который разработан Роскачеством. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организации.
«Теперь у российских регионов появляется единое понимание, основанное на мнении профессионалов и опросах наших граждан, что действительно нужно ребенку в первый год жизни, а что — нет. Главное, что стандарт гарантирует приоритет безопасности и качества, исключает бесполезные сувениры и ориентирует на поддержку отечественных, в том числе локальных, производителей. Это и есть настоящая забота о семьях», — рассказал руководитель Роскачества Максим Протасов.
Как отмечается в сообщении, документ ориентирован как на поддержку института семьи, материнства и отцовства, так и на развитие отечественных и региональных производителей детских товаров. Он вступит в силу 1 ноября 2026 года и будет действовать три года. Ожидается, что применение ГОСТа упростит закупки в рамках 44-ФЗ, обеспечит равный доступ для отечественных производителей и, главное, гарантирует, что в набор попадут только действительно нужные и безопасные вещи.
В примерный перечень продукции, рекомендуемой для включения в состав набора, входят детская одежда (ползунки, распашонки, чепчики, пинетки и другие изделия), постельные принадлежности (пеленки, простынки, одеяла, наматрасники), принадлежности для купания и гигиены, средства ухода, детская посуда, игрушки для младенческого возраста, медицинские изделия, а также товары, направленные на обеспечение безопасности ребенка, включая световозвращающие элементы. Подарочный набор предлагается дополнять информационными и обучающими материалами, в частности брошюрами о грудном вскармливании, календарем прививок, памятками о мерах господдержки, контактами горячих линий.
«Утверждение предварительного национального стандарта позволит сформировать единые подходы к комплектованию подарочных наборов для семей при рождении ребенка, обеспечив приоритет безопасности, качества и практической востребованности включаемой продукции. Важно, что документ учитывает как интересы семей с детьми, так и задачи по развитию отечественного производства, создавая прозрачные и понятные ориентиры для регионов при формировании таких наборов», — отметил руководитель Росстандарта Антон Шалаев.
Стандартом отдельно закреплены ограничения к содержанию подарочных наборов. Не допускается включение продукции, запрещенной для детей законодательством Российской Федерации, товаров, не прошедших подтверждение соответствия установленным требованиям, а также материалов, содержащих признаки экстремистского содержания, пропаганды насилия, расовой или религиозной нетерпимости, добавили в Роскачестве.