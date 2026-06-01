В ЕАЭС пересмотрели порядок распределения ввозных пошлин

Соответствующий протокол был подписан 29 мая в Астане в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета.
Что изменилось.
Документ предусматривает внесение изменений в Приложение № 5 к Договору о Евразийском экономическом союзе.
Согласно новым нормам, ввозные таможенные пошлины, уплаченные казахстанскими импортерами при ввозе товаров в рамках контрактов на недропользование и соглашений о разделе продукции, заключенных с инвесторами до 1 июля 2010 года, не будут распределяться между государствами ЕАЭС.
Речь идет о специальных контрактах, по которым инвесторам предоставляются определенные гарантии и компенсационные механизмы.
Почему возник этот вопрос.
Необходимость урегулирования данной ситуации была выявлена в ходе совместных проверок высших органов государственного финансового контроля стран Евразийского экономического союза.
Такие проверки проводятся ежегодно для контроля порядка зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин между государствами объединения.
По итогам проверок было установлено, что действующий механизм распределения пошлин создавал для Казахстана дополнительные финансовые обязательства.
Что это даст Казахстану.
Министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бахыт Султанов пояснил, что суммы пошлин по таким контрактам впоследствии возмещаются недропользователям из бюджета Казахстана.
«Принятие изменений в Договор о ЕАЭС позволит не допустить двойных расходов казахстанского бюджета — возмещения уплаченных пошлин инвесторам и перечисления более 93% этой суммы в рамках механизма распределения ввозных таможенных пошлин между государствами Союза», — отметил министр ЕЭК.
Таким образом, изменения позволят сохранить средства государственного бюджета и устранить ситуацию, при которой одна и та же сумма фактически компенсировалась дважды.
Норма будет действовать задним числом.
Принятое решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2014 года.
Это позволит урегулировать вопросы, связанные с применением механизма распределения пошлин за весь период функционирования Евразийского экономического союза.
Почему это важно.
Для Казахстана решение имеет не только бюджетное, но и инвестиционное значение. Оно позволяет сохранить предусмотренные контрактами обязательства перед инвесторами в сфере недропользования и одновременно избежать дополнительных расходов государственного бюджета.
Кроме того, изменения устраняют правовую неопределенность и делают механизм распределения таможенных пошлин внутри ЕАЭС более прозрачным и справедливым для всех участников союза.