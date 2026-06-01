В «Руспродсоюзе» назвали самый подешевевший за год продукт

Им стал картофель, сообщил исполнительный директор ассоциации Дмитрий Востриков.

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Картофель стал самым подешевевшим продуктом в России за год. По состоянию на 18 мая 2026 года его стоимость снизилась на 38,7% по сравнению с аналогичной датой прошлого года. Об этом рассказал в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

На втором месте среди самых подешевевших продуктов — капуста, ее стоимость за год снизилась на 37,3%. На третьем — лук (снижение на 34,3%).

В то же время сильней всего за год подорожала говядина на кости (рост на 15,5%), водка (на 14,9%) и мороженая рыба (на 14,1%).

О форуме.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

В программе — Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность». В рамках культурной программы пройдет фестиваль «Петербургские сезоны», а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.