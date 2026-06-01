В «Руспродсоюзе» назвали самый подешевевший за год продукт

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Картофель стал самым подешевевшим продуктом в России за год. По состоянию на 18 мая 2026 года его стоимость снизилась на 38,7% по сравнению с аналогичной датой прошлого года. Об этом рассказал в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.