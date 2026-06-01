Глава ВАРПЭ: в России производство икры в 2026 году может снизиться

Этого хватит для полного обеспечения внутреннего рынка, отметил Герман Зверев.

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Производство икры в России в 2026 году может незначительно снизиться по сравнению с показателем 2025 года, однако этого хватит для полного обеспечения внутреннего рынка. Об этом рассказал в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

«Физический объем производства будет сопоставим с объемом 2024 года, может чуть меньше объема 2025 года», — сказал Зверев.

Он также отметил, что российский лососевый промысел в первую очередь ориентирован на внутренний рынок, в то время как США — на экспорт. «В отличие от россиян, американцы так и не распробовали нерку, горбушу и красную икру», — добавил Зверев.

По оценкам ВАРПЭ, объем икорного рынка в стране колеблется от года в год в зависимости от вылова, но усредненно — в коридоре 17−20 тыс. тонн. ⅔ — лососевая икра, остальное — щучья, сельдевая, минтаевая, мойвы, трески, и совсем немного — осетровая. При этом красная икра занимает самую выгодную маркетинговую нишу и остается самым популярным видом икры в стране. По итогам 2025 года ее производство выросло на 21% и составило 12,4 тыс. тонн.

О форуме.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

В программе — Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность». В рамках культурной программы пройдет фестиваль «Петербургские сезоны», а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.

Полный текст интервью будет опубликован 3 июня в 09:30 мск.

