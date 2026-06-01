Глава ВАРПЭ: в России производство икры в 2026 году может снизиться

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Производство икры в России в 2026 году может незначительно снизиться по сравнению с показателем 2025 года, однако этого хватит для полного обеспечения внутреннего рынка. Об этом рассказал в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.
«Физический объем производства будет сопоставим с объемом 2024 года, может чуть меньше объема 2025 года», — сказал Зверев.
Он также отметил, что российский лососевый промысел в первую очередь ориентирован на внутренний рынок, в то время как США — на экспорт. «В отличие от россиян, американцы так и не распробовали нерку, горбушу и красную икру», — добавил Зверев.
По оценкам ВАРПЭ, объем икорного рынка в стране колеблется от года в год в зависимости от вылова, но усредненно — в коридоре 17−20 тыс. тонн. ⅔ — лососевая икра, остальное — щучья, сельдевая, минтаевая, мойвы, трески, и совсем немного — осетровая. При этом красная икра занимает самую выгодную маркетинговую нишу и остается самым популярным видом икры в стране. По итогам 2025 года ее производство выросло на 21% и составило 12,4 тыс. тонн.
