Глава ВАРПЭ: в России производство икры в 2026 году может снизиться

По оценкам ВАРПЭ, объем икорного рынка в стране колеблется от года в год в зависимости от вылова, но усредненно — в коридоре 17−20 тыс. тонн. ⅔ — лососевая икра, остальное — щучья, сельдевая, минтаевая, мойвы, трески, и совсем немного — осетровая. При этом красная икра занимает самую выгодную маркетинговую нишу и остается самым популярным видом икры в стране. По итогам 2025 года ее производство выросло на 21% и составило 12,4 тыс. тонн.