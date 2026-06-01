Почему курс тенге падает в Казахстане, объяснили аналитики

В мае на курс тенге влияли два фактора: налоговый период и цены на нефть. Налоговый период действовал в первой половине месяца, когда бизнес активно продавал иностранную валюту для уплаты налогов в тенге, что приводило к росту предложения долларов на бирже и укреплению нацвалюты. После завершения налогового окна (вторая половина месяца) влияние внешнего фактора — цен на нефть и укрепления индекса доллара — стало сильнее. Это изменило ожидания по валютным поступлениям и привело к росту спроса на доллар.