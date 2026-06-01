Почему курс тенге падает в Казахстане, объяснили аналитики

Последний день валютных торгов весны завершился 29 мая. Нацбанк установил средневзвешенный курс 485,44 тенге за доллар, а по последним закрытым сделкам курс составил 488,5 тенге. По данным казахстанской биржи KASE, такой же курс наблюдался в конце февраля и начале марта текущего года, после чего тенге укреплялся вплоть до 458 тенге за доллар.
Нефть марки Brent также отошла от максимальных показателей в 120 долларов за баррель к началу мая и сейчас торгуется на уровне 93 доллара за баррель. Аналитики Telegram-канала EconomyKZ.org отмечают, что изменение курса нацвалюты Казахстана указывает на переключение её внимания с факторов внутренней поддержки на внешние условия.
В мае на курс тенге влияли два фактора: налоговый период и цены на нефть. Налоговый период действовал в первой половине месяца, когда бизнес активно продавал иностранную валюту для уплаты налогов в тенге, что приводило к росту предложения долларов на бирже и укреплению нацвалюты. После завершения налогового окна (вторая половина месяца) влияние внешнего фактора — цен на нефть и укрепления индекса доллара — стало сильнее. Это изменило ожидания по валютным поступлениям и привело к росту спроса на доллар.
В итоге завершение налоговой недели и снижение котировок на нефть привели к росту курса доллара в Казахстане на 4,6% за май — с 464,5 до 486 тенге. Среднемесячный курс доллара составил 469,2 тенге, что близко к базовому сценарию Национального бюро экономических исследований. Большую часть мая рынок имел относительно стабильную траекторию, но события в конце месяца стали решающим фактором.
Аналитики отмечают, что налоговые платежи способны временно поддержать тенге, но долгосрочное направление курса по-прежнему определяется состоянием внешних рынков, прежде всего нефтью и глобальным долларом.