В России усилят контроль за внесением крупных сумм наличных в банки: подробности

Банк России в мае рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за операциями по внесению значительных сумм наличных средств. Об этом «Прайму» сообщила экономист Мария Ермилова.
По словам финансиста, повышенное внимание будет уделяться клиентам, которые вносят на счета от 5 миллионов рублей в течение 30 дней, а также случаям, когда внесенные средства быстро выводятся или расходуются.
«Основная цель рекомендаций — противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Если человек вносит крупные суммы и не может подтвердить их происхождение — его операциями могут заинтересоваться», — сказала экономист.
Ермилова уточнила, что при наличии корректной документации ограничений не возникает. Она рекомендует заранее готовить документы, чтобы избежать возможных вопросов со стороны банков.
Ранее KP.RU сообщал, что ФНС будет контролировать денежные переводы россиян. Это затронет около трех процентов экономически активного населения. Основанием для контроля переводов станет превышение порога незадекларированного дохода в 2,4 миллиона рублей в год.