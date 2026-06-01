Аксаков: кредиты в цифровых рублях могут начать выдавать с 1 сентября 2026 года

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Кредиты в цифровых рублях возможно начнут выдавать уже с 1 сентября 2026 года, в эту же дату цифровой рубль станет массовым. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Мы уже вступили в переговорный процесс. Я допускаю, что как раз с 1 сентября, скажем так, с последнего квартала текущего года можно будет этот проект запустить, и вся страна сможет посмотреть, как он работает», — сказал он.
Также Аксаков отметил, что благодаря данному проекту интерес к цифровому рублю возрастет. При этом депутат подчеркнул, что подключение цифрового рубля является добровольным.
Цифровой рубль — третья форма российской национальной валюты, в дополнение к наличной и безналичной. Крупнейшие банки должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой с 1 сентября 2026 года.
