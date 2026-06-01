«Мир квартир» сообщил, где за полгода сильнее всего подорожали таунхаусы

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Северная Осетия (+55,3%) и Псковская область (+52,1%) возглавили перечень регионов РФ с самыми подорожавшими таунхаусами с декабря 2025 года по май 2026 года. Об этом говорится в материалах федерального портала «Мир квартир», которые есть в распоряжении ТАСС.
«За последние полгода, с декабря 2025, подорожание таунхаусов более всего коснулось Северной Осетии (+55,3%), Псковской области (+52,1%) и Севастополя (+32,2%), республик Карачаево-Черкесия (+28,1%), Алтай», — отмечается в материалах.
В целом по стране за полгода цена таунхауса увеличилась на 2,1%, и средний объект стал стоить 13,7 млн рублей. В пересчете на квадратный метр цена составила 93,6 тыс. рублей, увеличившись с декабря 2025 года на 1,9%. В Москве за этот период таунхаусы подорожали на 3,2%, до 37,27 млн рублей, в Подмосковье, напротив, снизились на 3,4%, до 34,15 млн рублей. В Санкт-Петербурге цены выросли на 12,7%, до 33,4 млн рублей.
Наибольшее падение цен таунхаусов затронуло Красноярский край (-27,3%), Курскую область (-26,2%), Республику Чувашия (-21,8%), Астраханскую (-20,3%) и Омскую области (-11,9%).
«Для сравнения: средний лот квартиры за аналогичный период подорожал на 5,8%, дома — на 6,1%. Несмотря на то, что таунхаусы одно время набирали популярность, “народным” этот формат так и не стал. Учитывая, что в большинстве такие объекты принадлежат к классам “бизнес” и “элит”, они превышают стоимость средней квартиры почти вдвое, а стоимость дома — на 83%», — указывает генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко. Девелоперы сочли возведение подобного жилья неоправданным, поэтому объемы ввода в последние годы сокращаются. Основной объем сблокированного жилья продается сейчас на вторичном рынке.