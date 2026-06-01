В России запустили систему СПОТ для контроля импорта из ЕАЭС

Новые правила обязывают сформировать документ о предстоящей поставке — с указанием данных о получателе, поставщике и перевозчике — как минимум за два дня до пересечения границы. После этого импортеру выдается специальный QR-код. Кроме того, правила вводят обязательный обеспечительный платеж, но он начнет действовать чуть позже — с 1 июля, сообщали «Ъ» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Его сумма должна быть не меньше величины косвенных налогов (НДС и акцизов), подлежащих уплате за ввозимый товар.