Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России запустили систему СПОТ для контроля импорта из ЕАЭС

С 1 июня в России запускается национальная система подтверждения ожидания товара (СПОТ). Импортеры, поставляющие продукцию из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, теперь обязаны заранее оформлять электронные уведомления.

С 1 июня в России запускается национальная система подтверждения ожидания товара (СПОТ). Импортеры, поставляющие продукцию из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, теперь обязаны заранее оформлять электронные уведомления.

Новые правила обязывают сформировать документ о предстоящей поставке — с указанием данных о получателе, поставщике и перевозчике — как минимум за два дня до пересечения границы. После этого импортеру выдается специальный QR-код. Кроме того, правила вводят обязательный обеспечительный платеж, но он начнет действовать чуть позже — с 1 июля, сообщали «Ъ» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Его сумма должна быть не меньше величины косвенных налогов (НДС и акцизов), подлежащих уплате за ввозимый товар.

На первом этапе требования СПОТ затронут только автомобильные перевозки. Оператором новой системы выступит Федеральная налоговая служба.

О новых правилах ввоза товаров — в материале «Ъ» «Импортерам дадут “отдышаться”».

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше