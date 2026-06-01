Глава ВАРПЭ: маркетплейсы помогли стабилизировать цены на рынке красной икры

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Продажа красной икры через маркетплейсы помогла серьезно стабилизировать ценовую ситуацию на российском рынке. Об этом рассказал в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.
«Серьезно стабилизировать рынок помогли маркетплейсы. Они располагают большими финансовыми ресурсами, что позволяет им строить свою ценовую политику не по принципу “сегодня продал подороже, а завтра трава не расти”, а по принципу “продать и сегодня, и завтра, и послезавтра, и через год”, — сказал Зверев.
Он также рассказал о том, что за счет перекрытия нелегального авиатрафика с Камчатки, изменений налогового регулирования и цифровой маркировки теневые каналы поставок икры «почти задушены».
«Сейчас игроки икорного рынка понимают, что резких колебаний цен из-за наплыва нелегальной икры не будет, по-другому строят свою работу», — добавил глава ассоциации.
Полный текст интервью будет опубликован 3 июня в 09:30 мск.