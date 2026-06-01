В «Руспродсоюзе» заявили, что цены на куриные яйца ниже уровня 2024 года

Директор ассоциации Дмитрий Востриков отметил, что Россия находится на 53 месте в мире по стоимости яиц.

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Средние розничные цены на куриные яйца в России сейчас ниже уровня 2024 года. Об этом рассказал в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Он отметил, что в аналогичный период 2024 года средние розничные цены на яйца в России составляли 120 рублей/десяток.

Эксперт также рассказал, что Россия находится на 53 месте в мире по стоимости яиц. «Средняя цена за десяток в мире при пересчете по сегодняшнему курсу — 198 рублей, а самая высокая стоимость в Швейцарии 482 рублей за десяток», — рассказал он.

О форуме.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

В программе — Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность». В рамках культурной программы пройдет фестиваль «Петербургские сезоны», а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.