Аксаков: законопроект о внедрении ЦФА в ипотеку могут принять в весеннюю сессию

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Законопроект о внедрении цифровых финансовых активов (ЦФА) в ипотечные проекты может быль принят в весеннюю сессию, сообщил в интервью ТАСС председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Мы хотели, чтобы цифровые активы действительно были задействованы. Подготовили законопроект, направили его на заключение с правительством. Правительство выдало нам замечание к этому проекту. Мы сейчас замечание получили, доработаем. Я уверен, что, по крайней мере, в весеннюю сессию мы его внесем. И дай бог, чтобы в первом чтении приняли», — сказал он.
Ранее Аксаков заявил, что в Госдуме рассматривают возможность использования ЦФА при реализации ипотечных проектов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. В программе — Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность». В рамках культурной программы пройдет фестиваль «Петербургские сезоны», а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.
Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск 3 июня.