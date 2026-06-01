В Омской области хотят благоустроить набережную у винокуренного завода

В Омской области подготовили 14 проектов благоустройства малых городов и опорных населённых пунктов. Их направят на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводит Минстрой России.
Заявки одобрили на заседании архитектурно-градостроительного совета под председательством губернатора Виталия Хоценко. Проекты разработал Центр компетенций развития городской среды Омской области.
Среди территорий, которые могут преобразить, — набережная реки Берёзовки рядом с Петропавловским винокуренным заводом в Муромцевском районе. В основу концепции заложили сохранение природной среды, истории места и лесного массива.
Также среди заявок — проект «Лёд и пламя» в Называевске. Его концепция связана со спортивными достижениями местных жителей в тяжёлой атлетике, кикбоксинге и мотокроссе. Для этого в общественном пространстве планируют использовать малые архитектурные формы.
Всего в проекты вошли парки, бульвары, территории у водоёмов и торговые площади. Как отмечается, концепции готовили с участием жителей: они принимали участие в голосованиях, опросах и общественных обсуждениях.
По словам главы региона, участие в федеральных конкурсах позволяет создавать более комфортную городскую среду, сохранять особенности малых городов и опорных населённых пунктов, а также повышать их привлекательность.