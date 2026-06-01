Евгения Казанина из Норильска победитель рейтинга «25 вдохновляющих женщин» в номинации «Производство»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Forbes Woman и Ассоциация «Женщины в современной индустрии» представили совместный редакционный проект «25 вдохновляющих женщин», который рассказывает об уникальных специалистках в разных областях — в производстве, инженерии, науке, экологии и охране труда.
Основой для создания рейтинга стала премия «Талантливая женщина в современной индустрии», которую ежегодно проводит Ассоциация «Женщины в современной индустрии». В числе учредителей этой организации выступает компания «Норникель».
Ренкинг разделен на пять номинаций: «Производство», «Управление», «Открытие года», «Первая в своем деле» и «Наука, технологии и цифровые инновации».
В число победителей вошли две сотрудницы компании «Норникеля».
В номинации «Производство» победила Евгения Казанина из Норильска. Она работает на самом современном руднике «Норникеля» — «Скалистом», она стволовой на участке клетевого подъема вспомогательного закладочного ствола и отвечает за спуск и подъем людей и грузов в шахту.
В этой номинации жюри отмечали заслуги женщин, которые в 2025—2026 годах показали наилучшие результаты в своей работе, непосредственно связанной с производством. Критерием успеха послужили реализованные крупные проекты, изменение производственного процесса в измеримо лучшую сторону, разработка методов и систем, которые улучшают качество или объем выпускаемого продукта, подготовка квалифицированных кадров и др.
Ольга Северинова из Мончегорска стала победителем в категории «Открытие года». Ольга работает главным технологом Кольского металлургического завода Кольской ГМК, участвует в проекте по сосредоточению всего цикла производства драгметаллов в компании на Кольском металлургическом заводе.
В 2025 году на премию было подано 120 заявок, из которых редакция Forbes Woman составила лонг-лист. Затем жюри проекта на основе дополнительной анкеты (включает такие пункты, как выполнение KPI, профессиональные успехи, научные или технологические открытия, инновационные решения, объективные достижения 2025 г.) определило пятерку финалисток в каждой номинации.
Как отметила директор департамента общественных связей «Норникеля», член правления Ассоциации «Женщины в современной индустрии» и член жюри рейтинга Татьяна Смирнова: «Главная ценность проекта — возможность по-новому посмотреть на карьерные возможности женщин. Истории участниц, выбравших в качестве профессионального пути тяжелую индустрию или науку, сегодня часто выглядят необычно и смело. В то же время они показывают, что главное ограничение — это шоры, сбросив которые можно отодвинуть границы условностей и найти свой особый путь. Эти истории вдохновляют, они становятся примером. И это возможность популяризации традиционно неженских профессий в индустрии, способ показать, что “так тоже можно”.
Но помимо примера для других, участие в рейтинге — это еще и новая ступень в карьере участниц. Для каждой из них это шанс заявить о себе, о своих достижениях и способностях. Это отличный способ выстроить личный бренд и выйти на новый виток карьеры. Плюсы я вижу и для компаний, в которых работают участницы. Наглядные примеры развития сотрудниц в новых, перспективных направлениях повышают интерес к таким компаниям как работодателям. Более того, участие женщин в рейтинге становится инструментом прямой капитализации бренда работодателя: публичное признание успехов сотрудниц повышает привлекательность HR-бренда компаний, демонстрирует умение работать с талантами и укрепляет доверие сотрудников и соискателей. А сами девушки не только вдохновляют других, но и становятся настоящими экспертами в эффективном построении карьеры".
Вице-президент «Норникеля» по кадровой политике и инициатор идеи рейтинга Дарья Крячкова подчеркнула, что проект будет развиваться. «Я рада, что мою идею создать такой рейтинг поддержала и команда, и коллеги в отрасли. Мы будем продолжать развивать проекты Ассоциации, направленные на то, чтобы делать видимой карьеру женщин в сложных индустриях и вдохновлять их на профессиональный рост и развитие», — сказала она.